WP: соглашение может включать наличие у Киева дополнительных сил сверх ВСУ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Соглашение по урегулированию на Украине может подразумевать наличие у Киева дополнительных сил, как, например, нацгвардия, сверх "номинальной" численности ВСУ, пишет газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников.
"Независимо от номинальной численности (украинской - ред.) армии, чиновники говорят, что могут быть дополнения, такие, как национальная гвардия или другие силы поддержки", - пишет издание.
Ранее издание Washington Post со ссылкой на текст документа сообщало, что европейские чиновники разработали собственные предложения, выступив против условий об ограничении военных возможностей Украины и территориальных уступок. По информации СМИ, Европа предлагает установить ограничение численности ВСУ до 800 тысяч, вместо предложенных США 600 тысяч.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
В НАТО назвали переговоры по Украине самыми важными для Европы
5 декабря, 13:58