Путин и Пезешкиан встретятся в Туркмении, заявил посол Ирана
20:18 10.12.2025 (обновлено: 20:22 10.12.2025)
Путин и Пезешкиан встретятся в Туркмении, заявил посол Ирана
Встреча президентов Ирана и России Масуда Пезешкиана и Владимира Путина планируется в Туркмении, сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 10.12.2025
в мире
иран
россия
туркмения
масуд пезешкиан
владимир путин
казем джалали
оон
иран
россия
туркмения
Путин и Пезешкиан встретятся в Туркмении, заявил посол Ирана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Встреча президентов Ирана и России Масуда Пезешкиана и Владимира Путина планируется в Туркмении, сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.
Пресс-служба Кремля в среду объявила, что Путин в четверг и пятницу посетит Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
«
"Президенты Ирана и РФ встретятся в Ашхабаде", - приводит Telegram-канал посольства слова посла.
Пезешкиан, согласно заявлению иранских властей, отправится Туркмению для участия в форуме после визита в Казахстан, где он сейчас и находится.
Нейтральный статус Туркмении впервые признали на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе туркменской стороны Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Глава МИД Ирана на следующей неделе посетит Москву
