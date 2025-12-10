https://ria.ru/20251210/vstrecha-2061226922.html
Путин и Пезешкиан встретятся в Туркмении, заявил посол Ирана
Путин и Пезешкиан встретятся в Туркмении, заявил посол Ирана - РИА Новости, 10.12.2025
Путин и Пезешкиан встретятся в Туркмении, заявил посол Ирана
Встреча президентов Ирана и России Масуда Пезешкиана и Владимира Путина планируется в Туркмении, сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 10.12.2025
Путин и Пезешкиан встретятся в Туркмении, заявил посол Ирана
Посол ИРИ Джалали: встреча президентов России и Ирана планируется в Туркмении