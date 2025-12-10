Рейтинг@Mail.ru
Президент Индонезии поблагодарил Путина за теплый прием
13:26 10.12.2025
Президент Индонезии поблагодарил Путина за теплый прием
Президент Индонезии поблагодарил Путина за теплый прием
Президент Индонезии Прабово Субианто на встрече с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил за теплый прием и возможность быстро организовать встречу. РИА Новости, 10.12.2025
россия, индонезия, прабово субианто, владимир путин, сергей лавров
Россия, Индонезия, Прабово Субианто, Владимир Путин, Сергей Лавров
Президент Индонезии поблагодарил Путина за теплый прием

Владимир Путин и Прабово Субианто. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто на встрече с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил за теплый прием и возможность быстро организовать встречу.
"Хочу поблагодарить за теплый прием, оказанный мне и нашей делегации. И также, понимая, насколько плотное у вас расписание, хочу лично вас поблагодарить за то, что нашли возможность принять меня с визитом, несмотря на то, что информацию о нем мы направили в достаточно короткие сроки", - сказал Субианто на встрече с Путиным.
Встреча Путина и Субианто Встреча проходит в представительском кабинете президента России в Кремле. В ней принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента России Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, замминистра обороны Василий Осьмаков, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
Президент Индонезии назвал основную цель визита в Россию
Россия Индонезия Прабово Субианто Владимир Путин Сергей Лавров
 
 
