Президент Индонезии поблагодарил Путина за теплый прием

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто на встрече с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил за теплый прием и возможность быстро организовать встречу.
"Хочу поблагодарить за теплый прием, оказанный мне и нашей делегации. И также, понимая, насколько плотное у вас расписание, хочу лично вас поблагодарить за то, что нашли возможность принять меня с визитом, несмотря на то, что информацию о нем мы направили в достаточно короткие сроки", - сказал Субианто на встрече с Путиным.
Встреча Путина и Субианто Встреча проходит в представительском кабинете президента России в Кремле. В ней принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента России Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, замминистра обороны Василий Осьмаков, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.