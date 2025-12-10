Рейтинг@Mail.ru
Из поврежденного при атаке БПЛА ВСУ дома в Воронеже эвакуировали 80 человек - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:05 10.12.2025 (обновлено: 22:24 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/voronezh-2061239507.html
Из поврежденного при атаке БПЛА ВСУ дома в Воронеже эвакуировали 80 человек
Из поврежденного при атаке БПЛА ВСУ дома в Воронеже эвакуировали 80 человек - РИА Новости, 10.12.2025
Из поврежденного при атаке БПЛА ВСУ дома в Воронеже эвакуировали 80 человек
Восемьдесят человек эвакуированы из многоквартирного дома в Воронеже, повреждённого в результате попытки атаки противника, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T22:05:00+03:00
2025-12-10T22:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
вооруженные силы украины
украина
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20251210/voronezh-2061232823.html
воронеж
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, вооруженные силы украины, украина, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Вооруженные силы Украины, Украина, Александр Гусев (губернатор)
Из поврежденного при атаке БПЛА ВСУ дома в Воронеже эвакуировали 80 человек

В Воронеже из поврежденного при атаке дрона ВСУ дома эвакуировали 80 человек

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник службы МЧС РФ
Сотрудник службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. Восемьдесят человек эвакуированы из многоквартирного дома в Воронеже, повреждённого в результате попытки атаки противника, сообщил губернатор Александр Гусев.
«
"Повреждено остекление и фасады нескольких многоквартирных домов. В одном малозаселенном доме произошло обрушение лестничной клетки на одном этаже. Из здания временно эвакуировано 80 человек. Для жителей организован пункт временного размещения в образовательном учреждении, автобусы уже прибыли на место", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Губернатор добавил, что возникло возгорание в административном здании, оно было оперативно ликвидировано. Кроме того, были повреждены линии электропередачи, из-за чего есть перебой с энергоснабжением нескольких улиц.
"Обломками были повреждены технологические элементы сетей теплоснабжения. В ряде многоквартирных домов в левобережной части города и в нескольких зданиях в правобережной части может наблюдаться снижение температуры теплоносителя, специалисты уже ведут восстановительные работы", — отметил губернатор.
Ранее губернатор сообщил, что несколько многоквартирных домов в левобережной части Воронежа повреждены после уничтожения силами ПВО воздушной цели. Обошлось без пострадавших.
Воронеж - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Несколько жилых домов в Воронеже получили повреждения при атаке ВСУ
Вчера, 21:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежВооруженные силы УкраиныУкраинаАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала