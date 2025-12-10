Из поврежденного при атаке БПЛА ВСУ дома в Воронеже эвакуировали 80 человек

ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. Восемьдесят человек эвакуированы из многоквартирного дома в Воронеже, повреждённого в результате попытки атаки противника, сообщил губернатор Александр Гусев.
«
"Повреждено остекление и фасады нескольких многоквартирных домов. В одном малозаселенном доме произошло обрушение лестничной клетки на одном этаже. Из здания временно эвакуировано 80 человек. Для жителей организован пункт временного размещения в образовательном учреждении, автобусы уже прибыли на место", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Губернатор добавил, что возникло возгорание в административном здании, оно было оперативно ликвидировано. Кроме того, были повреждены линии электропередачи, из-за чего есть перебой с энергоснабжением нескольких улиц.
"Обломками были повреждены технологические элементы сетей теплоснабжения. В ряде многоквартирных домов в левобережной части города и в нескольких зданиях в правобережной части может наблюдаться снижение температуры теплоносителя, специалисты уже ведут восстановительные работы", — отметил губернатор.
Ранее губернатор сообщил, что несколько многоквартирных домов в левобережной части Воронежа повреждены после уничтожения силами ПВО воздушной цели. Обошлось без пострадавших.