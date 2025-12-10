https://ria.ru/20251210/voronezh-2061232823.html
Несколько жилых домов в Воронеже получили повреждения при атаке ВСУ
Несколько жилых домов в Воронеже получили повреждения при атаке ВСУ - РИА Новости, 10.12.2025
Несколько жилых домов в Воронеже получили повреждения при атаке ВСУ
Несколько многоквартирных домов в левобережной части Воронежа получили повреждения после уничтожения силами ПВО воздушной цели, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T21:00:00+03:00
2025-12-10T21:00:00+03:00
2025-12-10T23:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронеж
вооруженные силы украины
происшествия
александр гусев (губернатор)
воронежская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938279991_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_83355048fa50fc484a2b50191f8299c4.jpg
https://ria.ru/20251210/medrabotniki-2061169834.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронеж
воронежская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938279991_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_65f10aed62359b64b8d5a71f278c1462.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, вооруженные силы украины, происшествия, александр гусев (губернатор), воронежская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Александр Гусев (губернатор), Воронежская область, Россия
Несколько жилых домов в Воронеже получили повреждения при атаке ВСУ
Несколько жилых домов в Воронеже получили повреждения от сбитой воздушной цели
ВОРОНЕЖ, 10 дек — РИА Новости.
Несколько многоквартирных домов в левобережной части Воронежа получили повреждения после уничтожения силами ПВО воздушной цели, сообщил
губернатор Александр Гусев.
«
"На подлете к Воронежу обнаружена и уничтожена воздушная цель. Информация о пострадавших уточняется. На данный момент известно о повреждении обломками остекления и некоторых конструкций нескольких многоквартирных домов в левобережной части Воронежа.
При происшествии никто не пострадал. В одном малозаселенном доме обрушилась лестничная клетка на одном этаже, 80 человек эвакуировали. Для жителей организовали пункт временного размещения в образовательном учреждении, автобусы уже прибыли на место. Сотрудники оперативных служб продолжают осмотр территории.
Также загорелось административное здание, которое быстро потушили. Помимо этого, из-за повреждения ЛЭП и технологических элементов сетей теплоснабжения местами есть перебои с электроснабжением и отоплением. Специалисты работают над устранением неисправностей.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты и ведут обстрелы из артиллерии. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.