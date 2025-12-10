Рейтинг@Mail.ru
Несколько жилых домов в Воронеже получили повреждения при атаке ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
21:00 10.12.2025 (обновлено: 23:13 10.12.2025)
Несколько жилых домов в Воронеже получили повреждения при атаке ВСУ
Несколько жилых домов в Воронеже получили повреждения при атаке ВСУ
Несколько многоквартирных домов в левобережной части Воронежа получили повреждения после уничтожения силами ПВО воздушной цели, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 10.12.2025
Несколько жилых домов в Воронеже получили повреждения при атаке ВСУ

Несколько жилых домов в Воронеже получили повреждения от сбитой воздушной цели

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 дек — РИА Новости. Несколько многоквартирных домов в левобережной части Воронежа получили повреждения после уничтожения силами ПВО воздушной цели, сообщил губернатор Александр Гусев.
«

"На подлете к Воронежу обнаружена и уничтожена воздушная цель. Информация о пострадавших уточняется. На данный момент известно о повреждении обломками остекления и некоторых конструкций нескольких многоквартирных домов в левобережной части Воронежа.

Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
При обстреле Алешкинской больницы погибли три человека
Вчера, 16:40
При происшествии никто не пострадал. В одном малозаселенном доме обрушилась лестничная клетка на одном этаже, 80 человек эвакуировали. Для жителей организовали пункт временного размещения в образовательном учреждении, автобусы уже прибыли на место. Сотрудники оперативных служб продолжают осмотр территории.
Также загорелось административное здание, которое быстро потушили. Помимо этого, из-за повреждения ЛЭП и технологических элементов сетей теплоснабжения местами есть перебои с электроснабжением и отоплением. Специалисты работают над устранением неисправностей.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты и ведут обстрелы из артиллерии. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
