Несколько жилых домов в Воронеже получили повреждения при атаке ВСУ

ВОРОНЕЖ, 10 дек — РИА Новости. Несколько многоквартирных домов в левобережной части Воронежа получили повреждения после уничтожения силами ПВО воздушной цели, Несколько многоквартирных домов в левобережной части Воронежа получили повреждения после уничтожения силами ПВО воздушной цели, сообщил губернатор Александр Гусев.

« "На подлете к Воронежу обнаружена и уничтожена воздушная цель. Информация о пострадавших уточняется. На данный момент известно о повреждении обломками остекления и некоторых конструкций нескольких многоквартирных домов в левобережной части Воронежа.

При происшествии никто не пострадал. В одном малозаселенном доме обрушилась лестничная клетка на одном этаже, 80 человек эвакуировали. Для жителей организовали пункт временного размещения в образовательном учреждении, автобусы уже прибыли на место. Сотрудники оперативных служб продолжают осмотр территории.

Также загорелось административное здание, которое быстро потушили. Помимо этого, из-за повреждения ЛЭП и технологических элементов сетей теплоснабжения местами есть перебои с электроснабжением и отоплением. Специалисты работают над устранением неисправностей.