Венесуэла сохраняет воздушное сообщение с Россией, заявил посол

МЕХИКО, 10 дек - РИА Новости. Регулярное авиасообщение в Венесуэле сохраняется с Россией и еще рядом стран, несмотря на сообщения о сложностях с полетами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

"На сегодняшний день регулярное прямое авиасообщение у нас осуществляет авиакомпания Conviasa, которая летает с интервалом раз в неделю", - сказал Мелик-Багдасаров.

Ранее федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило уведомление для летчиков, в котором сообщило о рисках полетов в районе Венесуэлы из-за ухудшения ситуации с безопасностью и усиления военной активности в стране или вокруг нее. Уведомление действует с 21 ноября 2025 года по 19 февраля 2026 года.

Российский посол напомнил, что венесуэльская государственная авиакомпания Conviasa выполняет еженедельные рейсы по маршрутам Каракас–Москва–Маргарита–Каракас и Каракас–Варадеро–Санкт-Петербург–Варадеро–Каракас. По словам дипломата, он сам прилетел на прошлой неделе в Каракас рейсом из Санкт-Петербурга , протестировав этот маршрут.

Ассоциация туроператоров России ранее сообщила, что в связи с обострением обстановки и возможными рисками для гражданских авиарейсов в воздушном пространстве Венесуэлы, вызванными напряженностью в отношениях между Каракасом и Вашингтоном , компания Pegas Touristik приняла решение об изменении маршрута рейса на венесуэльский остров Маргарита: его пассажиров доставили на отдых в Варадеро , на Кубу . Остальные запланированные рейсы в Венесуэлу будут также выполняться в Варадеро. Рейсы в Порламар в связи с этим не будут выполняться до 28 февраля 2026 года.

Говоря об этих рейсах рейсах авиакомпании "Северный ветер", посол пояснил, что перевозчик выполнял чартерные рейсы по заказу туроператора, и решение Pegas временно прекратить продажи туров на Маргариту привело к приостановке операций. При этом последний рейс был выполнен в полном объеме: ""Северный ветер" прилетел и выполнил свои полетные обязательства перед пассажирами".