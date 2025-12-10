Рейтинг@Mail.ru
02:30 10.12.2025
Венесуэла сохраняет воздушное сообщение с Россией, заявил посол
Регулярное авиасообщение в Венесуэле сохраняется с Россией и еще рядом стран, несмотря на сообщения о сложностях с полетами, заявил в интервью РИА Новости посол
2025-12-10T02:30:00+03:00
2025-12-10T02:30:00+03:00
в мире
венесуэла
каракас
россия
2025
в мире, венесуэла, каракас, россия
В мире, Венесуэла, Каракас, Россия
Венесуэла сохраняет воздушное сообщение с Россией, заявил посол

Посол Мелик-Багдасаров: Венесуэла сохраняет воздушное сообщение с РФ

МЕХИКО, 10 дек - РИА Новости. Регулярное авиасообщение в Венесуэле сохраняется с Россией и еще рядом стран, несмотря на сообщения о сложностях с полетами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
"На сегодняшний день регулярное прямое авиасообщение у нас осуществляет авиакомпания Conviasa, которая летает с интервалом раз в неделю", - сказал Мелик-Багдасаров.
Американский истребитель FA18 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Два истребителя и беспилотник США во вторник пролетели у берегов Венесуэлы
00:57
Ранее федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило уведомление для летчиков, в котором сообщило о рисках полетов в районе Венесуэлы из-за ухудшения ситуации с безопасностью и усиления военной активности в стране или вокруг нее. Уведомление действует с 21 ноября 2025 года по 19 февраля 2026 года.
Российский посол напомнил, что венесуэльская государственная авиакомпания Conviasa выполняет еженедельные рейсы по маршрутам Каракас–Москва–Маргарита–Каракас и Каракас–Варадеро–Санкт-Петербург–Варадеро–Каракас. По словам дипломата, он сам прилетел на прошлой неделе в Каракас рейсом из Санкт-Петербурга, протестировав этот маршрут.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Трамп отказался подтвердить возможность отправки военных в Венесуэлу
Вчера, 14:50
Ассоциация туроператоров России ранее сообщила, что в связи с обострением обстановки и возможными рисками для гражданских авиарейсов в воздушном пространстве Венесуэлы, вызванными напряженностью в отношениях между Каракасом и Вашингтоном, компания Pegas Touristik приняла решение об изменении маршрута рейса на венесуэльский остров Маргарита: его пассажиров доставили на отдых в Варадеро, на Кубу. Остальные запланированные рейсы в Венесуэлу будут также выполняться в Варадеро. Рейсы в Порламар в связи с этим не будут выполняться до 28 февраля 2026 года.
Говоря об этих рейсах рейсах авиакомпании "Северный ветер", посол пояснил, что перевозчик выполнял чартерные рейсы по заказу туроператора, и решение Pegas временно прекратить продажи туров на Маргариту привело к приостановке операций. При этом последний рейс был выполнен в полном объеме: ""Северный ветер" прилетел и выполнил свои полетные обязательства перед пассажирами".
"Что касается других авиакомпаний, продолжают летать все венесуэльские авиакомпании, а также ряд иностранных, в числе которых панамская Copa. Если кто-то хочет прилететь или улететь из Венесуэлы в Россию пересадки возможны в Колумбии, Панаме и на Кубе с маршрутом через Стамбул", - рассказал глава дипмиссии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Захарова назвала цель давления на Венесуэлу
Вчера, 13:24
 
