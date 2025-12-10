Министр обороны Украины просит союзников Киева о единстве

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль попросил в среду союзников Киева быть едиными, в то время как Владимир Зеленский не спешит принимать предложенный США план по урегулированию конфликта.
"Нам нужно быть абсолютно едиными. Нам необходимо единство. Нам нужна поддержка всех союзников, всех партнеров и Соединенных Штатов. Соединенные Штаты играют решающую роль, и я уверен, что личные усилия президента (Дональда) Трампа будут иметь ключевое значение в деле установления мира в Украине", - заявил Шмыгаль на Аспенском форуме по безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта.
Администрация США ранее сообщила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле отметили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться. Пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.