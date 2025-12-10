Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Украины просит союзников Киева о единстве - РИА Новости, 10.12.2025
23:11 10.12.2025
Министр обороны Украины просит союзников Киева о единстве
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль попросил в среду союзников Киева быть едиными, в то время как Владимир Зеленский не спешит принимать предложенный США план РИА Новости, 10.12.2025
в мире
сша
россия
киев
владимир зеленский
дональд трамп
дело миндича
денис шмыгаль
в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, дело миндича, денис шмыгаль
Министр обороны Украины просит союзников Киева о единстве

© AP Photo / Vadym SarakhanДенис Шмыгаль
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Денис Шмыгаль. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль попросил в среду союзников Киева быть едиными, в то время как Владимир Зеленский не спешит принимать предложенный США план по урегулированию конфликта.
"Нам нужно быть абсолютно едиными. Нам необходимо единство. Нам нужна поддержка всех союзников, всех партнеров и Соединенных Штатов. Соединенные Штаты играют решающую роль, и я уверен, что личные усилия президента (Дональда) Трампа будут иметь ключевое значение в деле установления мира в Украине", - заявил Шмыгаль на Аспенском форуме по безопасности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В ФРГ сделали заявление о территориях после визита Зеленского в Брюссель
Вчера, 16:34
Зеленский заявил во вторник, что Киев планирует в среду передать США свои предложения по поводу того, что изменить в плане по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта.
Администрация США ранее сообщила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле отметили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Условия плана США по Украине стали жестче, пишет Axios
9 декабря, 13:45
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться. Пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Просто отделить". В США резко высказались о позиции Киева по территориям
Вчера, 18:08
 
