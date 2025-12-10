https://ria.ru/20251210/ukraina-2061126109.html
Зеленский хочет удержать власть на Украине, считает Миронов
Заявления Владимира Зеленского о готовности провести на Украине президентские выборы говорят о его желании удержаться у власти при помощи европейских кураторов
Миронов: Зеленский хочет удержаться у власти при помощи европейских кураторов
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о готовности провести на Украине президентские выборы говорят о его желании удержаться у власти при помощи европейских кураторов, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Отменивший президентские выборы на Украине Владимир Зеленский
заявил во вторник, что готов к их проведению. Ранее президент США Дональд Трамп
заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей страны должен быть подобный выбор.
"Заявления украинского диктатора Владимира Зеленского о готовности провести в стране выборы говорят о его желании удержаться у власти при помощи европейских кураторов", - сказал Миронов
.
По его словам, Трамп фактически вынуждает Зеленского отменить запрет на выборы в стране.
"Кровавый клоун ломает комедию и говорит, что он к ним готов. Готов к честным и свободным выборам? Ну, так проведи! Не держишься за власть? Ну, так уходи! Но нет, Зеленский тут же пеняет на США и европейцев, чтобы они помогли ему "обеспечить безопасность". Лицемер", - добавил политик.
Миронов отметил, что лидер киевского режима, оказавшись под давлением российской армии и США, пытается найти способ сохранить власть.
"Сначала он хочет перемирия на фронте, чтобы дать передышку войскам. А потом при помощи своих европейских хозяев хочет провести выборы и узаконить свое пребывание на посту главы государства. Как на Западе умеют приводить к власти нужных кандидатов, мы хорошо знаем на примере многих стран, в том числе на примере Украины", - уточнил депутат.
Он выразил уверенность в том, что Франция
, Британия и Германия
сделают все возможное, чтобы либо сохранить Зеленского, либо заменить его "новой марионеткой".
Миронов считает, что без отставки Зеленского и всей действующей власти на Украине проведение выборов не имеет смысла.
"Тем более, что участие в таких выборах реальной оппозиции исключено, так как всех несогласных бандеровцы либо посадят в тюрьму, либо убьют, как делали все последние годы. Киевский режим должен быть ликвидирован. Затем на Украине нужно провести свободные демократические выборы под международным контролем - без участия стран, которые сегодня накачивают страну оружием и деньгами", - подытожил парламентарий.