Россия и Шри-Ланка продолжат сотрудничество в обороне, заявила посол

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Коломбо высоко оценивает состоявшиеся российско-ланкийские военные учения, намерено продолжать сотрудничество в сфере обороны с Москвой, заявила РИА Новости посол Шри-Ланки Шобини Гунасекера.
"У Шри-Ланки и России очень тесное сотрудничество в сфере обороны. Военные учения прошли очень хорошо. Это были учения по ведению боевых действий в джунглях. У Шри-Ланки есть опыт в этой области, поскольку мы тропический остров с большим количеством джунглей. Думаю, наш опыт был хорошо воспринят. Это сотрудничество будет продолжено и, вероятно, расширится на другие области", - сказала Гунасекера, отвечая на вопрос о том, как Коломбо оценивает прошедшие учения.
В ноябре пресс-служб Восточного военного округа России сообщила, что на Шри-Ланке состоялся первый этап совместного российско-ланкийского учения "Тропа росомахи-2025". Военные двух стран отработали совместные действия на острове. Россию на учении представляли военнослужащие Восточного военного округа.
Вчера, 19:32