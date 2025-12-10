Россия и Шри-Ланка продолжат сотрудничество в обороне, заявила посол

В ноябре пресс-служб Восточного военного округа России сообщила, что на Шри-Ланке состоялся первый этап совместного российско-ланкийского учения "Тропа росомахи-2025". Военные двух стран отработали совместные действия на острове. Россию на учении представляли военнослужащие Восточного военного округа.