Рейтинг@Mail.ru
Россия и Шри-Ланка продолжат сотрудничество в обороне, заявила посол - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:17 10.12.2025 (обновлено: 08:20 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/ucheniya-2061008759.html
Россия и Шри-Ланка продолжат сотрудничество в обороне, заявила посол
Россия и Шри-Ланка продолжат сотрудничество в обороне, заявила посол - РИА Новости, 10.12.2025
Россия и Шри-Ланка продолжат сотрудничество в обороне, заявила посол
Коломбо высоко оценивает состоявшиеся российско-ланкийские военные учения, намерено продолжать сотрудничество в сфере обороны с Москвой, заявила РИА Новости... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T08:17:00+03:00
2025-12-10T08:20:00+03:00
в мире
шри-ланка
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921004214_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_9129de8ca1178df8beb9c5f841bad350.jpg
https://ria.ru/20251209/otnosheniya-2023337130.html
шри-ланка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921004214_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_e655cc4539038b585f79686d6ec44024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шри-ланка, россия
В мире, Шри-Ланка, Россия
Россия и Шри-Ланка продолжат сотрудничество в обороне, заявила посол

Шри-Ланка высоко оценила прошедшие российско-ланкийские военные учения

© iStock.com / Inigo Arza AzcorraШри-Ланка
Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© iStock.com / Inigo Arza Azcorra
Шри-Ланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Коломбо высоко оценивает состоявшиеся российско-ланкийские военные учения, намерено продолжать сотрудничество в сфере обороны с Москвой, заявила РИА Новости посол Шри-Ланки Шобини Гунасекера.
Шри-Ланки и России очень тесное сотрудничество в сфере обороны. Военные учения прошли очень хорошо. Это были учения по ведению боевых действий в джунглях. У Шри-Ланки есть опыт в этой области, поскольку мы тропический остров с большим количеством джунглей. Думаю, наш опыт был хорошо воспринят. Это сотрудничество будет продолжено и, вероятно, расширится на другие области", - сказала Гунасекера, отвечая на вопрос о том, как Коломбо оценивает прошедшие учения.
В ноябре пресс-служб Восточного военного округа России сообщила, что на Шри-Ланке состоялся первый этап совместного российско-ланкийского учения "Тропа росомахи-2025". Военные двух стран отработали совместные действия на острове. Россию на учении представляли военнослужащие Восточного военного округа.
Флаг Индонезии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Межгосударственные отношения России и Индонезии
Вчера, 19:32
 
В миреШри-ЛанкаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала