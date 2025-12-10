Рейтинг@Mail.ru
Тришкин рассказал, как нашел травматический пистолет - РИА Новости, 10.12.2025
17:40 10.12.2025
Тришкин рассказал, как нашел травматический пистолет
Тришкин рассказал, как нашел травматический пистолет
Военный судья в отставке Альберт Тришкин заявил, что нашел травматический пистолет на улице у гаражей за два дня до конфликта с таксистом, передает... РИА Новости, 10.12.2025
2025
1920
1920
true
происшествия, россия, александр бастрыкин, мгту имени баумана, яндекс.такси, hyundai creta
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, МГТУ имени Баумана, Яндекс.Такси, Hyundai Creta
Тришкин рассказал, как нашел травматический пистолет

Тришкин заявил, что нашел пистолет у гаражей за два дня до драки с таксистом

ВИДНОЕ (Московская обл.), 10 дек - РИА Новости. Военный судья в отставке Альберт Тришкин заявил, что нашел травматический пистолет на улице у гаражей за два дня до конфликта с таксистом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Я нашел пистолет недалеко от работы, у гаражей, он был весь в земле, не знаю, как я его заметил", - сказал подсудимый.
Потерпевший по делу судьи Тришкина отказался от госпитализации
2 декабря, 15:36
Он пояснил, что решил забрать пистолет, чтобы сдать компетентным органам, поскольку рядом детский сад и постоянный поток студентов МГТУ имени Баумана.
Тришкин пояснил, что положил пистолет в бардачок, но в день находки обратиться в органы не смог, на следующий день не пользовался машиной, а затем "случилось то, что случилось".
Тришкин обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. Изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку - по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией "из хулиганских побуждений".
Полицейский рассказал о звонке судье Тришкину после инцидента со стрельбой
25 ноября, 11:29
Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель "Яндекс.Такси" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин произвел выстрел в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.
Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году.
Появились подробности, из-за чего на судью Тришкина могут завести дело
16 июля, 10:02
 
