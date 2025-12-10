Тришкин рассказал, как нашел травматический пистолет

ВИДНОЕ (Московская обл.), 10 дек - РИА Новости. Военный судья в отставке Альберт Тришкин заявил, что нашел травматический пистолет на улице у гаражей за два дня до конфликта с таксистом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

« "Я нашел пистолет недалеко от работы, у гаражей, он был весь в земле, не знаю, как я его заметил", - сказал подсудимый.

Он пояснил, что решил забрать пистолет, чтобы сдать компетентным органам, поскольку рядом детский сад и постоянный поток студентов МГТУ имени Баумана

Тришкин пояснил, что положил пистолет в бардачок, но в день находки обратиться в органы не смог, на следующий день не пользовался машиной, а затем "случилось то, что случилось".

Тришкин обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. Изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку - по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией "из хулиганских побуждений".

Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель " Яндекс.Такси " прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин произвел выстрел в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.