Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:18 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/trevoga-2061246751.html
В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА
В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА - РИА Новости, 10.12.2025
В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА
Тревога вновь объявлена в Воронеже из-за угрозы удара БПЛА, также сигнал запущен в Бутурлиновском районе, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T23:18:00+03:00
2025-12-10T23:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
бутурлиновский район
воронеж
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336123_0:125:3238:1946_1920x0_80_0_0_5a0c0473e1479efb5cdcd8cad1c91200.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
бутурлиновский район
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336123_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_aec91d3e9811c9f8b61ad42eb5782570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, бутурлиновский район, воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Бутурлиновский район, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА

В Воронеже объявили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. Тревога вновь объявлена в Воронеже из-за угрозы удара БПЛА, также сигнал запущен в Бутурлиновском районе, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Воронеж и Бутурлиновский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщил, что несколько многоквартирных домов в левобережной части Воронежа повреждены после уничтожения силами ПВО воздушной цели. Обошлось без пострадавших, однако 80 человек были эвакуированы из повреждённого дома после обрушения лестничной клетки на одном этаже.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБутурлиновский районВоронежАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала