В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА
Тревога вновь объявлена в Воронеже из-за угрозы удара БПЛА, также сигнал запущен в Бутурлиновском районе, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 10.12.2025
