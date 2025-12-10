Рейтинг@Mail.ru
Белый дом подтвердил, что Трамп обсудил с лидерами ЕС мир на Украине - РИА Новости, 10.12.2025
22:21 10.12.2025
Белый дом подтвердил, что Трамп обсудил с лидерами ЕС мир на Украине
Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила, что американский лидер обсудил украинский мирный процесс с рядом европейских руководителей, сообщил... РИА Новости, 10.12.2025
в мире, россия, сша, киев, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, мирный план сша по украине, украина
В мире, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине, Украина
Белый дом подтвердил, что Трамп обсудил с лидерами ЕС мир на Украине

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила, что американский лидер обсудил украинский мирный процесс с рядом европейских руководителей, сообщил телеканал NewsNation.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел в среду телефонный разговор по теме Украины с Трампом и рядом других коллег. Как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, в разговоре также участвовали премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Рубио пытался настроить Трампа против Путина, пишут СМИ
Вчера, 18:44
"Представитель Белого дома подтвердил NewsNation, что президент Трамп и лидеры Великобритании, Франции и Германии сегодня утром обсуждали продолжающиеся переговоры о мире на Украине", - написала корреспондент телеканала Либби Дин в соцсети X.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться. Пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Трамп рассказал об ожиданиях от переговоров по урегулированию на Украине
24 ноября, 13:48
 
