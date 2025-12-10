https://ria.ru/20251210/tramp-2060997195.html
Трамп призвал посадить демократов, способствовавших притоку мигрантов в США
Президент США Дональд Трамп в среду призвал отправить за решетку демократов, которые способствовали притоку мигрантов в США и расходам на их поддержку. РИА Новости, 10.12.2025
в мире
сша
пенсильвания
земля
дональд трамп
сша
пенсильвания
земля
