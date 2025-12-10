Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали условия для отказа Киева от территорий - РИА Новости, 10.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 10.12.2025 (обновлено: 17:03 10.12.2025)
СМИ назвали условия для отказа Киева от территорий
СМИ назвали условия для отказа Киева от территорий - РИА Новости, 10.12.2025
СМИ назвали условия для отказа Киева от территорий
Киевский режим может отказаться от части территорий при условии предоставления гарантий безопасности со стороны Запада, пишет The New York Times. РИА Новости, 10.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
владимир путин
джаред кушнер
стив уиткофф
сша
украина
россия
в мире, сша, украина, россия, владимир путин, джаред кушнер, стив уиткофф, нато, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, НАТО, Мирный план США по Украине
СМИ назвали условия для отказа Киева от территорий

NYT: Киев может отказаться от части территорий при наличии гарантий безопасности

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Киевский режим может отказаться от части территорий при условии предоставления гарантий безопасности со стороны Запада, пишет The New York Times.
"Надежные гарантии безопасности — лучший стимул для Украины согласиться уступить часть своей территории", — отметил автор статьи со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Лидеры ЕС встретятся для обсуждения мирного плана по Украине, пишет Reuters
Вчера, 16:36
По данным издания, на сегодняшний день США отказываются давать какие-либо гарантии безопасности или поддерживать европейские силы, которые могли бы попытаться обеспечить их соблюдение.
Ранее Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников писала, что обсуждаемый план по урегулированию конфликта на Украине будет подразумевать подписание Европой отдельных гарантий безопасности помимо похожих на пятую статью устава НАТО гарантий от США.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Он готов": журналист забил тревогу из-за планов Зеленского
Вчера, 15:26
Портал Axios сообщал, что Зеленский в ходе телефонного разговора с Уиткоффом и Кушнером обсуждал вопрос территорий и гарантий безопасности.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Мир близок как никогда". В Раде сделали громкое заявление о Зеленском
Вчера, 14:42
Президент Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом он отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий российской армии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ раскрыли интересную деталь в плане США по Украине
Вчера, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВладимир ПутинДжаред КушнерСтив УиткоффНАТОМирный план США по Украине
 
 
