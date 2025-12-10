МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Киевский режим может отказаться от части территорий при условии предоставления гарантий безопасности со стороны Запада, пишет The New York Times.
"Надежные гарантии безопасности — лучший стимул для Украины согласиться уступить часть своей территории", — отметил автор статьи со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
По данным издания, на сегодняшний день США отказываются давать какие-либо гарантии безопасности или поддерживать европейские силы, которые могли бы попытаться обеспечить их соблюдение.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом он отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий российской армии.