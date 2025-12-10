В ФРГ сделали заявление о территориях после визита Зеленского в Брюссель

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Лидеры евроинститутов не обсуждали территориальный вопрос на переговорах с Владимиром Зеленским в Брюсселе, пишет Junge Welt.
"В итоговом заявлении после переговоров Зеленского с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Совета Антониу Коштой говорилось только о том, что необходимо гарантировать суверенитет, то есть существование Украины как государства, и безопасность страны. О территориальной целостности речи уже не шло", — говорится в материале.
Как отмечает издание, Европа постепенно приходит к пониманию того, что "Киеву, вероятно, не удастся избежать уступки территорий России".
В понедельник Марк Рютте принял в своей резиденции в Брюсселе Владимира Зеленского, Антониу Кошту и Урсулу фон дер Ляйен.
Как сообщило во вторник издание Axios со ссылкой на украинские источники, США оказывают давление на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на территориальные и другие уступки в рамках мирного урегулирования. По информации СМИ, в ходе двухчасового телефонного разговора 6 декабря спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер хотели получить от главы киевского режима четкое согласие по поводу мирного урегулирования.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>