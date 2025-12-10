Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ сделали заявление о территориях после визита Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/territorii-2061167523.html
В ФРГ сделали заявление о территориях после визита Зеленского в Брюссель
В ФРГ сделали заявление о территориях после визита Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 10.12.2025
В ФРГ сделали заявление о территориях после визита Зеленского в Брюссель
Лидеры евроинститутов не обсуждали территориальный вопрос на переговорах с Владимиром Зеленским в Брюсселе, пишет Junge Welt. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T16:34:00+03:00
2025-12-10T16:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
брюссель
украина
европа
владимир зеленский
марк рютте
урсула фон дер ляйен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061143195_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_abf78e4eaec7fd97890424a95b9628d6.jpg
https://ria.ru/20251210/zelenskiy-2061147395.html
https://ria.ru/20251210/zelenskiy-2061123210.html
брюссель
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061143195_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c896767ae867b8c934c65e43ef0b5209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, украина, европа, владимир зеленский, марк рютте, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Брюссель, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине
В ФРГ сделали заявление о территориях после визита Зеленского в Брюссель

JW: в ЕС больше не обсуждают территориальный вопрос в конфликте на Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Лидеры евроинститутов не обсуждали территориальный вопрос на переговорах с Владимиром Зеленским в Брюсселе, пишет Junge Welt.
"В итоговом заявлении после переговоров Зеленского с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Совета Антониу Коштой говорилось только о том, что необходимо гарантировать суверенитет, то есть существование Украины как государства, и безопасность страны. О территориальной целостности речи уже не шло", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Он готов": журналист забил тревогу из-за планов Зеленского
Вчера, 15:26
Как отмечает издание, Европа постепенно приходит к пониманию того, что "Киеву, вероятно, не удастся избежать уступки территорий России".
В понедельник Марк Рютте принял в своей резиденции в Брюсселе Владимира Зеленского, Антониу Кошту и Урсулу фон дер Ляйен.
Как сообщило во вторник издание Axios со ссылкой на украинские источники, США оказывают давление на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на территориальные и другие уступки в рамках мирного урегулирования. По информации СМИ, в ходе двухчасового телефонного разговора 6 декабря спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер хотели получить от главы киевского режима четкое согласие по поводу мирного урегулирования.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Мир близок как никогда". В Раде сделали громкое заявление о Зеленском
Вчера, 14:42
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБрюссельУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийМарк РюттеУрсула фон дер ЛяйенНАТОЕврокомиссияМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала