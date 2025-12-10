Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили Украине ужасные новости после заявления Трампа
13:24 10.12.2025
СМИ сообщили Украине ужасные новости после заявления Трампа
СМИ сообщили Украине ужасные новости после заявления Трампа
Любая мирная сделка по Украине будет включать в себя ужасные условия для Киева, пишет The Telegraph.
в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Любая мирная сделка по Украине будет включать в себя ужасные условия для Киева, пишет The Telegraph.
«
"Любая сделка, завершающая боевые действия, будет сопряжена ужасными условиями для Украины касательно вопросов территорий, геополитического взаимодействия и, возможно, внешней политики. Это будет горькой пилюлей", — говорится в публикации.
Обозреватель подчеркнул, что украинцы никак не смогут изменить ход конфликта в свою сторону: Киев не одерживает успехов, что подтверждают даже его самые яростные союзники.
Накануне президент США Дональд Трамп дома призвал Владимира Зеленского наконец ознакомиться с американским предложением по мирному урегулированию, а также взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает. Глава Белого дома признал, что Россия намного сильнее Украины и обладает преимуществом в конфликте.
Президент Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом он отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий российской армии.
