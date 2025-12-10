Татарстан готовит документы на звание города трудовой доблести по 4 городам

КАЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Власти Татарстана ведут подготовку документов для присвоения звания города трудовой доблести четырем городам республики - Кукмору, Чистополю, Елабуге и Бугульме, сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

"Ведется работа по городам Кукмор, Чистополь, Елабуга и Бугульма. Мы проводим работу вместе с архивом республики и муниципалитетами. Это огромный объем документации, которая представляется конкурсной комиссии по присвоению звания... Учитывая заслуги, боевой и тыловой опыт, накопленный этими городами, хочется, чтобы звание было присвоено", - сказала Фазлеева журналистам.

В первую очередь, по словам вице-премьера, речь идет о Кукморе и Чистополе. Она напомнила, что в годы Великой Отечественной войны в Кукмор были эвакуированы жители центральной части Советского Союза, а сам город обеспечивал фронт одеждой, валенками. Чистополь также стал местом эвакуации для многих представителей советской интеллигенции, поставлял фронту одежду, продукты.

В настоящее время два города в Татарстане носят звание города трудовой доблести. В июле 2020 года указом президента России звание "Город трудовой доблести" было присвоено Казани, в январе 2025 года - Зеленодольску.

Глава Татарстана Рустам Минниханов отмечал ранее, что в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 700 тысяч жителей республики, половина из них не вернулись. Татарстан был важным тыловым центром страны: из 226 предприятий, эвакуированных в Поволжье, более 70 были приняты и размещены на территории республики, для фронта производилось свыше 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения.