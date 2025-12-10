Рейтинг@Mail.ru
Татарстан готовит документы на звание города трудовой доблести по 4 городам
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
10.12.2025
Татарстан готовит документы на звание города трудовой доблести по 4 городам
Власти Татарстана ведут подготовку документов для присвоения звания города трудовой доблести четырем городам республики - Кукмору, Чистополю, Елабуге и... РИА Новости, 10.12.2025
Фазлеева: 4 города в Татарстане получат звание города трудовой доблести

© Fotolia / ekinaЕлабуга
Елабуга - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Fotolia / ekina
Елабуга. Архивное фото
КАЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Власти Татарстана ведут подготовку документов для присвоения звания города трудовой доблести четырем городам республики - Кукмору, Чистополю, Елабуге и Бугульме, сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.
"Ведется работа по городам Кукмор, Чистополь, Елабуга и Бугульма. Мы проводим работу вместе с архивом республики и муниципалитетами. Это огромный объем документации, которая представляется конкурсной комиссии по присвоению звания... Учитывая заслуги, боевой и тыловой опыт, накопленный этими городами, хочется, чтобы звание было присвоено", - сказала Фазлеева журналистам.
В первую очередь, по словам вице-премьера, речь идет о Кукморе и Чистополе. Она напомнила, что в годы Великой Отечественной войны в Кукмор были эвакуированы жители центральной части Советского Союза, а сам город обеспечивал фронт одеждой, валенками. Чистополь также стал местом эвакуации для многих представителей советской интеллигенции, поставлял фронту одежду, продукты.
В настоящее время два города в Татарстане носят звание города трудовой доблести. В июле 2020 года указом президента России звание "Город трудовой доблести" было присвоено Казани, в январе 2025 года - Зеленодольску.
Глава Татарстана Рустам Минниханов отмечал ранее, что в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 700 тысяч жителей республики, половина из них не вернулись. Татарстан был важным тыловым центром страны: из 226 предприятий, эвакуированных в Поволжье, более 70 были приняты и размещены на территории республики, для фронта производилось свыше 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения.
В частности, в Казани выпускались самолеты Пе-2, Пе-8, У-2, авиамоторы, заряды для артиллерии и стрелкового оружия, оптические приборы для армии, авиации и флота, авиапленка и многое другое. На базе Казанского порохового завода был разработан порох к реактивным снарядам для установки "Катюша". Зеленодольский завод имени Горького выпускал бронекатера, которые входили в состав Волжской, Днепровской и Дунайской флотилий. Завод имени Серго производил снаряды для малокалиберной артиллерии. Казанский кетгутный завод был единственным в стране производителем хирургического шовного материала. Предприятия легкой промышленности выпускали около 200 наименований вещевого снаряжения и обмундирования для бойцов Красной Армии.
Имена 439 Героев Отечества навечно внесены в почетный список в Татарстане
