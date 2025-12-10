https://ria.ru/20251210/svo-2061073703.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр" - РИА Новости, 10.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за минувшие сутки до 420 военнослужащих ВСУ и четыре пикапа, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 10.12.2025
специальная военная операция на украине
светлый
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
доброполье (город)
днепропетровская область
светлый
доброполье (город)
днепропетровская область
