В Петербурге за два года рассмотрели более 50 споров по "схеме Долиной"
18:24 10.12.2025
В Петербурге за два года рассмотрели более 50 споров по "схеме Долиной"
2025-12-10T18:24:00+03:00
2025-12-10T18:24:00+03:00
санкт-петербург
москва
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
санкт-петербург, москва, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Санкт-Петербург, Москва, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
В Петербурге за два года рассмотрели более 50 споров по "схеме Долиной"

В Петербурге за два года рассмотрели 52 спора по схеме Долиной

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Суды Петербурга за два года рассмотрели 52 дела о спорах из-за права собственности на квартиру после продажи, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, связав подобные иски с "эффектом певицы".
"Встречаем, статистика дел по "эффекту певицы" за, обратите внимание, 2024 (да-да, на артистах свет клином не сошелся) и 2025 годы. Итак, за 2024 и 2025 годы районными судами нашего города было рассмотрено 52 подобных дела", - написала Лебедева в своем Telegram-канале.
5 декабря, 17:53
Что на самом деле сказала Долина: новые подробности громкой истории
5 декабря, 17:53
Она уточнила, что на сегодняшний день в судах Санкт-Петербурга по подобным делам есть как решения, в которых истцам-продавцам квартир отказывают в удовлетворении исковых требований, так и решения, где эти требования удовлетворяют, при этом действуют правила двойной реституции, то есть продавцу возвращается квартира от покупателя, а покупателю возвращаются деньги от продавца.
"Отдельно необходимо отметить, что в каждом случае суд исходит исключительно из того, что представляется сторонами и подтверждено материалами дела, как участники формулируют свои требования. Каждое дело индивидуально и именно с таким подходом наши суды выносят решения", - подчеркнула Лебедева.
Глава судебной пресс-службы отмечает, что иногда "обывателю может показаться, что истории участников двух разных дел совпадают", хотя это не так.
Согласно приведенной Лебедевой статистике, из 52 дел в Санкт-Петербурге в 29 случаях иски были удовлетворены: покупатель возвращал квартиру, продавец возвращал деньги. В 23 делах в удовлетворении требований о возврате квартиры судами было отказано.
Вчера, 15:51
СМИ обнаружили "тайный дом" Долиной в Подмосковье
Вчера, 15:51
Певица Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
В марте Хамовнический районный суд Москвы восстановил ее право собственности. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря.
Вчера, 07:59
По делу об афере с квартирой Долиной провели экспертизу
Вчера, 07:59
 
Санкт-ПетербургМоскваЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
