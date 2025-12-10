В Петербурге за два года рассмотрели более 50 споров по "схеме Долиной"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Суды Петербурга за два года рассмотрели 52 дела о спорах из-за права собственности на квартиру после продажи, . Суды Петербурга за два года рассмотрели 52 дела о спорах из-за права собственности на квартиру после продажи, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, связав подобные иски с "эффектом певицы".

"Встречаем, статистика дел по "эффекту певицы" за, обратите внимание, 2024 (да-да, на артистах свет клином не сошелся) и 2025 годы. Итак, за 2024 и 2025 годы районными судами нашего города было рассмотрено 52 подобных дела", - написала Лебедева в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что на сегодняшний день в судах Санкт-Петербурга по подобным делам есть как решения, в которых истцам-продавцам квартир отказывают в удовлетворении исковых требований, так и решения, где эти требования удовлетворяют, при этом действуют правила двойной реституции, то есть продавцу возвращается квартира от покупателя, а покупателю возвращаются деньги от продавца.

"Отдельно необходимо отметить, что в каждом случае суд исходит исключительно из того, что представляется сторонами и подтверждено материалами дела, как участники формулируют свои требования. Каждое дело индивидуально и именно с таким подходом наши суды выносят решения", - подчеркнула Лебедева.

Глава судебной пресс-службы отмечает, что иногда "обывателю может показаться, что истории участников двух разных дел совпадают", хотя это не так.

Согласно приведенной Лебедевой статистике, из 52 дел в Санкт-Петербурге в 29 случаях иски были удовлетворены: покупатель возвращал квартиру, продавец возвращал деньги. В 23 делах в удовлетворении требований о возврате квартиры судами было отказано.

Певица Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы . Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.

По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.