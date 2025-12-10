https://ria.ru/20251210/sud-2061208445.html
Суд продлил арест обвиняемым в покушении на митрополита Тихона
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста клирикам Денису Поповичу и Никите Иванковичу, которых обвиняют в попытке покушения на митрополита Тихона (Шевкунова), сообщили РИА Новости в суде.
"Судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении Иванковичу и Поповичу срока содержания под стражей", - рассказали в суде.
Убийство митрополита Тихона, как считает следствие, готовили его помощник, уроженец города Черновцы
гражданин Украины
Денис Попович, а также клирик из Москвы
Никита Иванкович. Убийство предотвратили спецслужбы, они же задержали обвиняемых и изъяли у них самодельную бомбу и поддельные украинские паспорта.
Попович на видео ФСБ России
признался, что они должны были установить взрывчатку в Сретенском монастыре
в Москве, в жилом помещении митрополита, и что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
Позднее в ходе одного из заседаний оба фигуранта заявили, что вину не признают. Их защита, в свою очередь, сообщала суду, что доказательства по делу "были собраны с нарушениями". По словам обвиняемых, Тихон является для них духовным отцом (между собой они называли его "батей") и моральным авторитетом, о причинении ему вреда они не могли и помыслить.
ФСБ РФ в середине ноября сообщила, что следствие вышло на новых лиц, причастных к попытке убийства митрополита Тихона. На видео от ФСБ показаны двое мужчин, которые дают признательные показания о своем участии в подготовке покушения и говорят, что их завербовали украинские спецслужбы. По информации ФСБ, Киев
покушением хотел сорвать переговоры между Россией и США
по урегулированию украинского конфликта.
Кроме того, ФСБ заявила, что в ходе прошедших в Москве, Псковской области
и Крыму
обысков и допросов получены доказательства в отношении Поповича и Иванковича.