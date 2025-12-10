Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест обвиняемым в покушении на митрополита Тихона - РИА Новости, 10.12.2025
18:33 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/sud-2061208445.html
Суд продлил арест обвиняемым в покушении на митрополита Тихона
2025-12-10T18:33:00+03:00
2025-12-10T18:33:00+03:00
происшествия
москва
россия
черновцы
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сретенский монастырь
москва
россия
черновцы
происшествия, москва, россия, черновцы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сретенский монастырь
Происшествия, Москва, Россия, Черновцы, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Сретенский монастырь
Суд продлил арест обвиняемым в покушении на митрополита Тихона

РИА Новости: обвиняемым в попытке покушения на Тихона клирикам продлили арест

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста клирикам Денису Поповичу и Никите Иванковичу, которых обвиняют в попытке покушения на митрополита Тихона (Шевкунова), сообщили РИА Новости в суде.
"Судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении Иванковичу и Поповичу срока содержания под стражей", - рассказали в суде.
Убийство митрополита Тихона, как считает следствие, готовили его помощник, уроженец города Черновцы гражданин Украины Денис Попович, а также клирик из Москвы Никита Иванкович. Убийство предотвратили спецслужбы, они же задержали обвиняемых и изъяли у них самодельную бомбу и поддельные украинские паспорта.
Попович на видео ФСБ России признался, что они должны были установить взрывчатку в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита, и что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
Позднее в ходе одного из заседаний оба фигуранта заявили, что вину не признают. Их защита, в свою очередь, сообщала суду, что доказательства по делу "были собраны с нарушениями". По словам обвиняемых, Тихон является для них духовным отцом (между собой они называли его "батей") и моральным авторитетом, о причинении ему вреда они не могли и помыслить.
ФСБ РФ в середине ноября сообщила, что следствие вышло на новых лиц, причастных к попытке убийства митрополита Тихона. На видео от ФСБ показаны двое мужчин, которые дают признательные показания о своем участии в подготовке покушения и говорят, что их завербовали украинские спецслужбы. По информации ФСБ, Киев покушением хотел сорвать переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта.
Кроме того, ФСБ заявила, что в ходе прошедших в Москве, Псковской области и Крыму обысков и допросов получены доказательства в отношении Поповича и Иванковича.
ПроисшествияМоскваРоссияЧерновцыФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сретенский монастырь
 
 
