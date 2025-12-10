Суд в Нью-Йорке разрешил раскрыть дополнительные материалы по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Окружной суд в Нью-Йорке позволил американскому правительству обнародовать дополнительные судебные материалы по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, следует из судебного документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Конгрессмены опубликовали новые фото с острова Эпштейна
3 декабря, 23:31
"Суд настоящим удовлетворяет ходатайство правительства в соответствии с Законом о прозрачности материалов по делу Эпштейна и с бесспорным правом жертв Эпштейна на защиту их личности и неприкосновенности частной жизни", - говорится в решении суда по южному округу Нью-Йорка.
Решение касается документов, относящихся к расследованию 2019 года в отношении Эпштейна.
Генпрокурор США Пэм Бонди заявила 20 ноября, что минюст США в течение 30 дней обнародует файлы Эпштейна после того, как соответствущий законопроект подпишет президент США Дональд Трамп. В тот же день стало известно, что Трамп подписал законопроект.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.