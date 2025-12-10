В Петербурге арестовали коуча по подозрению в убийстве ребенка

Во вторник пресс-служба ГСУСК РФ по городу сообщала, что по версии следствия, днем 8 декабря женщина в квартире по улице Ушинского в Санкт-Петербурге поместила своего новорожденного сына в таз, наполненный водой, и удерживала, перекрыв доступ к кислороду. В результате мальчик скончался. Источник РИА Новости в экстренных службах добавлял, что из показаний женщины следует, что у неё пропало молоко, она не смогла кормить ребенка, в связи с чем решила, что не сможет вырастить своего 16-дневного младенца.