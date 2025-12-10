Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге арестовали коуча по подозрению в убийстве ребенка
16:42 10.12.2025 (обновлено: 16:44 10.12.2025)
В Петербурге арестовали коуча по подозрению в убийстве ребенка
В Петербурге арестовали коуча по подозрению в убийстве ребенка - РИА Новости, 10.12.2025
В Петербурге арестовали коуча по подозрению в убийстве ребенка
Суд в Петербурге отправил в СИЗО женщину, которая обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщила пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости, 10.12.2025
происшествия, санкт-петербург, россия, калининский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Калининский район
В Петербурге арестовали коуча по подозрению в убийстве ребенка

Суд в Петербурге арестовал коуча по обвинению в убийстве новорожденного ребенка

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Суд в Петербурге отправил в СИЗО женщину, которая обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
Ранее источник РИА Новости в экстренных службах сообщал, что подозреваемой по делу является трансформационный коуч Анастасия Скворцова.
"Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 36-летней женщины. Она обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 7 февраля 2026 года", - сообщила прокуратура.
Во вторник пресс-служба ГСУСК РФ по городу сообщала, что по версии следствия, днем 8 декабря женщина в квартире по улице Ушинского в Санкт-Петербурге поместила своего новорожденного сына в таз, наполненный водой, и удерживала, перекрыв доступ к кислороду. В результате мальчик скончался. Источник РИА Новости в экстренных службах добавлял, что из показаний женщины следует, что у неё пропало молоко, она не смогла кормить ребенка, в связи с чем решила, что не сможет вырастить своего 16-дневного младенца.
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияКалининский район
 
 
