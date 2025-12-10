https://ria.ru/20251210/sud-2061170377.html
В Петербурге арестовали коуча по подозрению в убийстве ребенка
Суд в Петербурге отправил в СИЗО женщину, которая обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости.
Суд в Петербурге отправил в СИЗО женщину, которая обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщила
пресс-служба прокуратуры города.
Ранее источник РИА Новости в экстренных службах сообщал, что подозреваемой по делу является трансформационный коуч Анастасия Скворцова.
"Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга
поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 36-летней женщины. Она обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство малолетнего). Суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 7 февраля 2026 года", - сообщила прокуратура.
Во вторник пресс-служба ГСУСК РФ по городу сообщала, что по версии следствия, днем 8 декабря женщина в квартире по улице Ушинского в Санкт-Петербурге поместила своего новорожденного сына в таз, наполненный водой, и удерживала, перекрыв доступ к кислороду. В результате мальчик скончался. Источник РИА Новости в экстренных службах добавлял, что из показаний женщины следует, что у неё пропало молоко, она не смогла кормить ребенка, в связи с чем решила, что не сможет вырастить своего 16-дневного младенца.