16:34 10.12.2025
В Кирове будут судить организатора финансовой пирамиды
В Кирове будут судить организатора финансовой пирамиды
происшествия
кировская область
ленинградская область
киров
происшествия, кировская область, ленинградская область, киров
Происшествия, Кировская область, Ленинградская область, Киров
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек – РИА Новости. Один из организаторов финансовой пирамиды, обманувший более 130 инвесторов на сумму свыше 100 миллионов рублей, предстанет перед судом в Кировской области, сообщила прокуратура региона.
По версии следствия, 47-летний обвиняемый и его соучастник в период с 2014 года по 2024 год организовали фиктивную деятельность двух кредитных потребительских кооперативов. К участию в финансовых операциях они привлекли не менее 130 вкладчиков из Кировской, Костромской и Ленинградской областей, обещая высокие проценты. В действительности они не намеревались исполнять обязательства. Материальный ущерб превысил 100 миллионов рублей.
В прокуратуре Кировской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении соучастника организованной преступной группы, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Кирова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное преследование соучастника в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела продолжается.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Ярославской области осудили создательницу финансовой пирамиды
28 ноября, 16:54
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
