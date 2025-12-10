В Кирове будут судить организатора финансовой пирамиды

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек – РИА Новости. Один из организаторов финансовой пирамиды, обманувший более 130 инвесторов на сумму свыше 100 миллионов рублей, предстанет перед судом в Кировской области, сообщила прокуратура региона.
По версии следствия, 47-летний обвиняемый и его соучастник в период с 2014 года по 2024 год организовали фиктивную деятельность двух кредитных потребительских кооперативов. К участию в финансовых операциях они привлекли не менее 130 вкладчиков из Кировской, Костромской и Ленинградской областей, обещая высокие проценты. В действительности они не намеревались исполнять обязательства. Материальный ущерб превысил 100 миллионов рублей.
В прокуратуре Кировской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении соучастника организованной преступной группы, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Кирова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное преследование соучастника в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела продолжается.
