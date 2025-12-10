Рейтинг@Mail.ru
16:03 10.12.2025 (обновлено: 16:43 10.12.2025)
Суд в Петербурге рассмотрит иск Эрмитажа к посетителю после селфи на троне
Эрмитаж требует почти 850 тысяч рублей с посетителя, севшего на трон XVIII века

© РИА Новости / Алексей Варфоломеев | Перейти в медиабанкМальтийский трон, подаренный Павлу Первому
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Петербургский суд рассмотрит иск Эрмитажа к посетителю, который сделал селфи на троне магистра Мальтийского ордена и повредил его, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"Калининский районный суд <…> принял к производству исковое заявление Государственного Эрмитажа к Александру Юрьевичу Дробышеву о возмещении материального ущерба, причиненного экспонатам", — написала она в Telegram-канале.
По словам Лебедевой, музей требует взыскать с ответчика 825 813 рублей 59 копеек за реставрацию экспонатов и 21 516 рублей госпошлины. Предварительное судебное заседание назначили на 26 января.
Инцидент в Эрмитаже произошел в марте. Дробышев зашел за веревочное ограждение и сел на трон, чтобы сфотографироваться. Смотритель сделал ему замечание, на что тот отреагировал агрессивно и встал ногами на экспонат. Посетителя задержали сотрудники Росгвардии.
Лебедева отметила, что Дробышев грубо нарушил правила музея, а его действия вызвали серьезные последствия для экспонатов XVIII века — трона магистра Мальтийского ордена и золоченой подножной скамеечки на орлиных лапах. Так, специалисты выявили механические повреждения: деформацию сиденья трона, сечение и разрыв бархата на нем, трещины и разрывы бархата скамеечки.
На досудебную претензию Дробышев не отреагировал и будет теперь отвечать в суде.
Трон магистра Мальтийского ордена имеет высокую историческую и культурную значимость и входит в список лучших в Европе, добавила Лебедева.
