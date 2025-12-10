Трамп не уточнил, от чьего ответа зависит украинское урегулирование

ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что прогресс по украинскому урегулированию зависит от чьего-то ответа, не уточнив, от кого его ждет.

"Посмотрим, что будет дальше. Мы ждем ответа, прежде чем двигаться дальше", – сказал Трамп в Белом доме.