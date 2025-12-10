Рейтинг@Mail.ru
Трамп не уточнил, от чьего ответа зависит украинское урегулирование - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 10.12.2025 (обновлено: 00:50 11.12.2025)
https://ria.ru/20251210/ssha-2061251717.html
Трамп не уточнил, от чьего ответа зависит украинское урегулирование
Трамп не уточнил, от чьего ответа зависит украинское урегулирование - РИА Новости, 11.12.2025
Трамп не уточнил, от чьего ответа зависит украинское урегулирование
Президент США Дональд Трамп заявил, что прогресс по украинскому урегулированию зависит от чьего-то ответа, не уточнив, от кого его ждет. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-10T23:55:00+03:00
2025-12-11T00:50:00+03:00
мирный план сша по украине
сша
в мире
россия
киев
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_136ce26cc6941f3d0b616501662d57e0.jpg
https://ria.ru/20251211/tramp-2061254058.html
https://ria.ru/20251210/tramp-2061252131.html
сша
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061039058_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e18636c5c1a8f4fcaf3262eb1507dd34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мирный план сша по украине, сша, в мире, россия, киев, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков
Мирный план США по Украине, США, В мире, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Трамп не уточнил, от чьего ответа зависит украинское урегулирование

Трамп не уточнил, от чьего ответа зависит мирный процесс на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что прогресс по украинскому урегулированию зависит от чьего-то ответа, не уточнив, от кого его ждет.
Ранее Трамп заявил, что разочарован тем, что Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта. Во вторник журналист Axios Барак Равид сообщил, что Киев в среду передал США ответ на последние предложения Вашингтона по украинскому урегулированию.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
США тратят на Украину не деньги, а время на урегулирование, заявил Трамп
00:24
"Посмотрим, что будет дальше. Мы ждем ответа, прежде чем двигаться дальше", – сказал Трамп в Белом доме.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Большинство украинцев хотят урегулирования, заявил Трамп
Вчера, 23:57
 
Мирный план США по УкраинеСШАВ миреРоссияКиевДональд ТрампВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала