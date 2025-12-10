По его словам, выясняется, что европейцам Украина была нужна примерно так же, как в свое время была нужна НАТО ее создателям: держать США внутри и держать Россию вовне. "Американцы в эти игры больше играть не могут - накладно, а Россия - не хочет, обрела себя", - отметил Косачев.

И в этом смысле, по его словам, выигрывают те, кто вовремя понял существо момента. "Россия и ее единомышленники по строительству многополярного мира - поняли давно. США - начинают понимать. Евросоюз - пока не понимает ничего. А Украина, во всяком случае в её нынешнем виде - вообще без шансов на понимание, будь то самой себя или изменившегося мира", - заключил политик.