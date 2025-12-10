https://ria.ru/20251210/ssha-2061043264.html
США могут ставить цели без учета ЕС и НАТО, считает Косачев
США не отказались от задачи глобального лидерства в мире, просто делаться всё будет менее затратным инструментарием, без Евросоюза и, возможно, даже без НАТО,... РИА Новости, 10.12.2025
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости.
США не отказались от задачи глобального лидерства в мире, просто делаться всё будет менее затратным инструментарием, без Евросоюза и, возможно, даже без НАТО, Украина так и не поняла происходящих перемен, считает
вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Американцы десятилетиями инвестировали в строительство однополярного мира с единственным центром силы - США
. Первая четверть XXI века похоронила этот проект. И центров силы становится больше, и лояльные союзники США в лице трансатлантической Европы
уже не те, не тянут. Инвестиции не окупились.. Отсюда, с моей точки зрения, нынешний резкий разворот Трампа
, уже нашедший концептуальное воплощение в свежей редакции Стратегии национальной безопасности", - написал политик в своем Telegram-канале.
При этом важно понимать, что разворачиваются средства, а не цель, добавил он. "Задачу глобального лидерства США никто не отменяет, тем более МАГА-Трамп. Просто делаться всё будет менее затратным инструментарием, без Евросоюза и, возможно, даже без НАТО
", - полагает Косачев
.
MAGA — аббревиатура от "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой") – лозунг, с которым президент США Дональд Трамп шел на выборы.
"И в этом смысле Украине
не повезло уже в который раз. Сначала ошиблись с целеполаганием (избавиться от России
и всего русского), затем - с национальными героями прошлого и лидерами настоящего, потом - с евроатлантической интеграцией в конституции, а теперь и с союзниками по всё ещё манящему ЕС
", - написал сенатор.
По его словам, выясняется, что европейцам Украина была нужна примерно так же, как в свое время была нужна НАТО ее создателям: держать США внутри и держать Россию вовне. "Американцы в эти игры больше играть не могут - накладно, а Россия - не хочет, обрела себя", - отметил Косачев.
И в этом смысле, по его словам, выигрывают те, кто вовремя понял существо момента. "Россия и ее единомышленники по строительству многополярного мира - поняли давно. США - начинают понимать. Евросоюз - пока не понимает ничего. А Украина, во всяком случае в её нынешнем виде - вообще без шансов на понимание, будь то самой себя или изменившегося мира", - заключил политик.