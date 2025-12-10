https://ria.ru/20251210/spetsoperatsiya-2060998801.html
Боец рассказал о взятии в плен боевиков ВСУ в Остаповском
Боец рассказал о взятии в плен боевиков ВСУ в Остаповском
ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Двух боевиков ВСУ пленили в ходе освобождения населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области, рассказал журналистам командир отделения группировки войск "Восток" с позывным Стаф.
"Начали зачищать дом. Двое говорят: мы сдаемся. Мы им: выходи, сдавайся, бросай оружие. Они оружие в окно выкинули, чтобы мы видели. Двое сдались, остальных пришлось зачистить на месте", — сообщил Стаф.
По его словам, уже после пленения российские бойцы провели первичный опрос задержанных.
"Начали допрашивать — зачем они здесь, что хотят. Они говорят, что не хотят войны, что их привезли принужденно", — отметил командир отделения.
Он уточнил, что информация о пленении была сразу передана по связи командованию.
"Мы доложили по радио, что взяли двоих пленных. Нам сказали: отходите", — добавил он.