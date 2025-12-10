Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о взятии в плен боевиков ВСУ в Остаповском - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 10.12.2025 (обновлено: 08:46 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/spetsoperatsiya-2060998801.html
Боец рассказал о взятии в плен боевиков ВСУ в Остаповском
Боец рассказал о взятии в плен боевиков ВСУ в Остаповском - РИА Новости, 10.12.2025
Боец рассказал о взятии в плен боевиков ВСУ в Остаповском
Двух боевиков ВСУ пленили в ходе освобождения населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области, рассказал журналистам командир отделения группировки... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T05:04:00+03:00
2025-12-10T08:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058867032_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_07b2f30919f5c1a20cc56f8716c0ff5a.jpg
https://ria.ru/20251210/vsu-2060996216.html
https://ria.ru/20251210/spetsoperatsiya-2060992993.html
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058867032_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_b631904ed98f5e52e77f648b2a4b120a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал о взятии в плен боевиков ВСУ в Остаповском

Военные ВСУ сдались в плен в Остаповском, выкинув оружие в окно

© РИА Новости / Сергей БобылевРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Двух боевиков ВСУ пленили в ходе освобождения населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области, рассказал журналистам командир отделения группировки войск "Восток" с позывным Стаф.
"Начали зачищать дом. Двое говорят: мы сдаемся. Мы им: выходи, сдавайся, бросай оружие. Они оружие в окно выкинули, чтобы мы видели. Двое сдались, остальных пришлось зачистить на месте", — сообщил Стаф.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Женщины чаще стали встречаться в ВСУ под Константиновкой, сообщил боец
04:19
По его словам, уже после пленения российские бойцы провели первичный опрос задержанных.
"Начали допрашивать — зачем они здесь, что хотят. Они говорят, что не хотят войны, что их привезли принужденно", — отметил командир отделения.
Он уточнил, что информация о пленении была сразу передана по связи командованию.
"Мы доложили по радио, что взяли двоих пленных. Нам сказали: отходите", — добавил он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Боец ВС России рассказал о попытках ВСУ выйти из окруженного Димитрова
03:17
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала