Боец рассказал о взятии в плен боевиков ВСУ в Остаповском

ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Двух боевиков ВСУ пленили в ходе освобождения населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области, рассказал журналистам командир отделения группировки войск "Восток" с позывным Стаф.

"Начали зачищать дом. Двое говорят: мы сдаемся. Мы им: выходи, сдавайся, бросай оружие. Они оружие в окно выкинули, чтобы мы видели. Двое сдались, остальных пришлось зачистить на месте", — сообщил Стаф.

По его словам, уже после пленения российские бойцы провели первичный опрос задержанных.

"Начали допрашивать — зачем они здесь, что хотят. Они говорят, что не хотят войны, что их привезли принужденно", — отметил командир отделения.

Он уточнил, что информация о пленении была сразу передана по связи командованию.