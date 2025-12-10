Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил оформление больничных для самозанятых - РИА Новости, 10.12.2025
14:13 10.12.2025
Совфед одобрил оформление больничных для самозанятых
Совфед одобрил оформление больничных для самозанятых
Совет Федерации на заседании в среду одобрил законы об эксперименте по оформлению самозанятыми оплачиваемых больничных. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T14:13:00+03:00
2025-12-10T14:13:00+03:00
2025
общество, совет федерации рф
Общество, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил оформление больничных для самозанятых

Совфед одобрил эксперимент по оформлению больничных для самозанятых с 2026 года

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил законы об эксперименте по оформлению самозанятыми оплачиваемых больничных.
Эксперимент будет проводиться с 1 января 2026 года до 31 декабря декабря 2028 года.
"Закон вводит проведение эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности", - пояснила член комитета Совфеда Наталья Мельникова.
Парламентарий добавила, что самозанятые граждане смогут оформлять больничные листы. Для этого, отметила Мельникова, им нужно будет добровольно застраховаться в Социальном фонде и ежемесячно оплачивать страховые взносы. Право на получение пособия возникает через 6 месяцев с начала уплаты страховых взносов. Размер пособия будет определяться исходя из стажа и периода уплаты страховых взносов.
"Финансовое обеспечение расходов на выплату страхового обеспечения будет осуществляется за счет средств страховщика, формируемых за счет обязательных взносов, уплаченных застрахованными лицами", - констатировала сенатор.
Общество
Совет Федерации РФ
 
 
