Совфед одобрил оформление больничных для самозанятых
2025-12-10T14:13:00+03:00
общество
совет федерации рф
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил законы об эксперименте по оформлению самозанятыми оплачиваемых больничных.
Эксперимент будет проводиться с 1 января 2026 года до 31 декабря декабря 2028 года.
"Закон вводит проведение эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности", - пояснила член комитета Совфеда
Наталья Мельникова.
Парламентарий добавила, что самозанятые граждане смогут оформлять больничные листы. Для этого, отметила Мельникова, им нужно будет добровольно застраховаться в Социальном фонде и ежемесячно оплачивать страховые взносы. Право на получение пособия возникает через 6 месяцев с начала уплаты страховых взносов. Размер пособия будет определяться исходя из стажа и периода уплаты страховых взносов.
"Финансовое обеспечение расходов на выплату страхового обеспечения будет осуществляется за счет средств страховщика, формируемых за счет обязательных взносов, уплаченных застрахованными лицами", - констатировала сенатор.