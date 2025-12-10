Совфед одобрил оформление больничных для самозанятых

Эксперимент будет проводиться с 1 января 2026 года до 31 декабря декабря 2028 года.

Парламентарий добавила, что самозанятые граждане смогут оформлять больничные листы. Для этого, отметила Мельникова, им нужно будет добровольно застраховаться в Социальном фонде и ежемесячно оплачивать страховые взносы. Право на получение пособия возникает через 6 месяцев с начала уплаты страховых взносов. Размер пособия будет определяться исходя из стажа и периода уплаты страховых взносов.