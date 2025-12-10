Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил ужесточение контроля за финоперациями экстремистов
10.12.2025
Совфед одобрил ужесточение контроля за финоперациями экстремистов
Совфед одобрил ужесточение контроля за финоперациями экстремистов - РИА Новости, 10.12.2025
Совфед одобрил ужесточение контроля за финоперациями экстремистов
Сенаторы одобрили закон, ужесточающий контроль за финансовыми операциями физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской... РИА Новости, 10.12.2025
Новости
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оон, совет федерации рф
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), ООН, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил ужесточение контроля за финоперациями экстремистов

Совфед одобрил ужесточение контроля за финоперациями экстремистов и террористов

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, ужесточающий контроль за финансовыми операциями физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В настоящее время граждане, включенные в соответствующий перечень, вправе совершать операции с денежными средствами или иным имуществом для обеспечения жизнедеятельности своей и проживающих с ними членов семьи, не имеющих самостоятельных доходов. Речь идет о получении и расходовании зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и других социальных выплат. При этом правительством по согласованию с Банком России сейчас установлен предельный размер таких расходов – 10 тысяч рублей на одного члена семьи.
Новый закон наделяет правительство правом определить виды иного дохода, который граждане, включенные в соответствующий перечень, смогут расходовать аналогичным образом для обеспечения жизнедеятельности. Причем такие финансовые операции они обязаны будут согласовывать с Росфинмониторингом. Для этого они должны подать заявление в Росфинмониторинг с указанием планируемых операций, а также банков и банковских счетов, через которые будут проводиться эти операции.
Физлица, чьи денежные средства заморожены (заблокированы), помимо получения и расходования ежемесячного гуманитарного пособия, будут вправе уплачивать налоги, штрафы и иные обязательные платежи. Но для этого они должны будут подать заявление с указанием планируемых операций, банков и счетов в межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремизма.
Невозможность совершения операций через банковский счет необходимо будет аргументированно обосновать в заявлениях в Росфинмониторинг и межведомственную комиссию, указав способы совершения операций в этом случае.
Кроме того, операции физлиц, находящихся в розыске, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремизму или терроризму, будут приостанавливаться. Также будут приостанавливаться операции по банковским счетам (вкладам) и другие операции с деньгами или иным имуществом организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к диверсионной деятельности.
Закон также предусматривает, что меры по блокированию активов будут применяться не позднее 24 часов (сейчас – одного рабочего дня) со дня размещения на сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физлица в соответствующий перечень.
Помимо этого, в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), законодательно закрепляется требование о том, что меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества лиц, указанных в резолюциях Совета безопасности ООН, должны применяться без их предварительного уведомления и в отношении всего имущества.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
