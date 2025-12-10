Совфед одобрил ужесточение контроля за финоперациями экстремистов

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сенаторы Сенаторы одобрили закон, ужесточающий контроль за финансовыми операциями физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В настоящее время граждане, включенные в соответствующий перечень, вправе совершать операции с денежными средствами или иным имуществом для обеспечения жизнедеятельности своей и проживающих с ними членов семьи, не имеющих самостоятельных доходов. Речь идет о получении и расходовании зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и других социальных выплат. При этом правительством по согласованию с Банком России сейчас установлен предельный размер таких расходов – 10 тысяч рублей на одного члена семьи.

Новый закон наделяет правительство правом определить виды иного дохода, который граждане, включенные в соответствующий перечень, смогут расходовать аналогичным образом для обеспечения жизнедеятельности. Причем такие финансовые операции они обязаны будут согласовывать с Росфинмониторингом . Для этого они должны подать заявление в Росфинмониторинг с указанием планируемых операций, а также банков и банковских счетов, через которые будут проводиться эти операции.

Физлица, чьи денежные средства заморожены (заблокированы), помимо получения и расходования ежемесячного гуманитарного пособия, будут вправе уплачивать налоги, штрафы и иные обязательные платежи. Но для этого они должны будут подать заявление с указанием планируемых операций, банков и счетов в межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремизма.

Невозможность совершения операций через банковский счет необходимо будет аргументированно обосновать в заявлениях в Росфинмониторинг и межведомственную комиссию, указав способы совершения операций в этом случае.

Кроме того, операции физлиц, находящихся в розыске, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремизму или терроризму, будут приостанавливаться. Также будут приостанавливаться операции по банковским счетам (вкладам) и другие операции с деньгами или иным имуществом организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к диверсионной деятельности.

Закон также предусматривает, что меры по блокированию активов будут применяться не позднее 24 часов (сейчас – одного рабочего дня) со дня размещения на сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физлица в соответствующий перечень.

Помимо этого, в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), законодательно закрепляется требование о том, что меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества лиц, указанных в резолюциях Совета безопасности ООН , должны применяться без их предварительного уведомления и в отношении всего имущества.