Совфед одобрил закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
2025-12-10T12:06:00+03:00
2025-12-10T12:06:00+03:00
2025-12-10T12:06:00+03:00
россия
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, уточняющий назначение штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев.
В настоящее время штрафы назначаются за несообщение в военкомат о месте жительства в период проведения призыва, однако в связи с принятием закона о проведении призыва в течение календарного года эту норму предлагается уточнить.
Законопроект вносит изменения в статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ
, в части 4 предлагается исключить слова "в период проведения призыва". Таким образом, ответственность за данное правонарушение будет наступать в течение всего календарного года.
Штрафы за данное правонарушение составляют от 10 до 20 тысяч рублей.