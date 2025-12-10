Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости, 10.12.2025
12:06 10.12.2025
Совфед одобрил закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
Совфед одобрил закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Совфед одобрил закон об уточнении штрафов за несообщение в военкомат о переезде

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, уточняющий назначение штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев.
В настоящее время штрафы назначаются за несообщение в военкомат о месте жительства в период проведения призыва, однако в связи с принятием закона о проведении призыва в течение календарного года эту норму предлагается уточнить.
Законопроект вносит изменения в статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ, в части 4 предлагается исключить слова "в период проведения призыва". Таким образом, ответственность за данное правонарушение будет наступать в течение всего календарного года.
Штрафы за данное правонарушение составляют от 10 до 20 тысяч рублей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
8 декабря, 23:02
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
