Слова Зеленского о Крыме вызовут националистические бунты, считает эксперт

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Недавние заявления Владимира Зеленского о Крыме и НАТО могут повлечь за собой восстания неподконтрольных киевскому режиму националистов, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости политический обозреватель и участник движения "Другая Украина" Владимир Скачко.

Ранее Зеленский признал, что у Киева на сегодня нет сил и достаточной поддержки, чтобы вернуть Крым в состав Украины . Кроме того, по его словам, он осознал, что США не видят Украину в НАТО

"Возможны бунты антизеленские тех неподконтрольных националистических патриотических организаций, которые либо недополучили что-то от западных структур, либо являются мотивированными, идеологически заряженными националистическими структурами", - сказал Скачко

По мнению эксперта, именно заявление президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, сделанное в ходе недавнего интервью Politico , испугало Зеленского и заставило отойти от ранее продвигаемых идей по возврату Крыма и членству Украины в НАТО.

"Видимо, у Зеленского проснулись остатки мозга, и он понял, что его будут смещать, потому что Трамп сказал, что нужно проводить выборы, а выборы Зеленский не выиграет никогда. Поэтому он начал демонстрировать то, что с ним можно договариваться", - предположил он.

Скачко также отметил, что изменения в риторике Зеленского могут помочь сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, если Зеленский не начнет "юлить", то появится шанс достичь договоренности с Трампом касательно его мирного плана уже в ближайшие недели.

"Но задача Зеленского - дотянуть до 18 числа (18 декабря - ред.), до саммита ЕС , на котором, он надеется, что будет некая общеевропейская реакция на (мирное – ред.) предложение Трампа. Антиамериканская, но проукраинская. Как будет, мы ждем. Но начало положено", - заключил собеседник агентства.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера . Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.