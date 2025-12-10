Рейтинг@Mail.ru
Слова Зеленского о Крыме вызовут националистические бунты, считает эксперт - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/skachko-2061162801.html
Слова Зеленского о Крыме вызовут националистические бунты, считает эксперт
Слова Зеленского о Крыме вызовут националистические бунты, считает эксперт - РИА Новости, 10.12.2025
Слова Зеленского о Крыме вызовут националистические бунты, считает эксперт
Недавние заявления Владимира Зеленского о Крыме и НАТО могут повлечь за собой восстания неподконтрольных киевскому режиму националистов, такое мнение высказал в РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T16:13:00+03:00
2025-12-10T16:13:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир скачко
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061143195_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_abf78e4eaec7fd97890424a95b9628d6.jpg
https://ria.ru/20251210/peskov-2061066340.html
https://ria.ru/20251210/zelenskiy-2061147395.html
https://ria.ru/20251210/zelenskiy-2061011828.html
https://ria.ru/20251210/zelenskiy-2061022036.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061143195_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c896767ae867b8c934c65e43ef0b5209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир скачко, нато, politico, евросоюз
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Скачко, НАТО, Politico, Евросоюз
Слова Зеленского о Крыме вызовут националистические бунты, считает эксперт

Скачко: слова Зеленского о Крыме и НАТО вызовут националистические бунты

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Недавние заявления Владимира Зеленского о Крыме и НАТО могут повлечь за собой восстания неподконтрольных киевскому режиму националистов, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости политический обозреватель и участник движения "Другая Украина" Владимир Скачко.
Ранее Зеленский признал, что у Киева на сегодня нет сил и достаточной поддержки, чтобы вернуть Крым в состав Украины. Кроме того, по его словам, он осознал, что США не видят Украину в НАТО.
Вид на Московский Кремль и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности к выборам
Вчера, 12:02
"Возможны бунты антизеленские тех неподконтрольных националистических патриотических организаций, которые либо недополучили что-то от западных структур, либо являются мотивированными, идеологически заряженными националистическими структурами", - сказал Скачко.
По мнению эксперта, именно заявление президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, сделанное в ходе недавнего интервью Politico, испугало Зеленского и заставило отойти от ранее продвигаемых идей по возврату Крыма и членству Украины в НАТО.
"Видимо, у Зеленского проснулись остатки мозга, и он понял, что его будут смещать, потому что Трамп сказал, что нужно проводить выборы, а выборы Зеленский не выиграет никогда. Поэтому он начал демонстрировать то, что с ним можно договариваться", - предположил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Он готов": журналист забил тревогу из-за планов Зеленского
Вчера, 15:26
Скачко также отметил, что изменения в риторике Зеленского могут помочь сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, если Зеленский не начнет "юлить", то появится шанс достичь договоренности с Трампом касательно его мирного плана уже в ближайшие недели.
"Но задача Зеленского - дотянуть до 18 числа (18 декабря - ред.), до саммита ЕС, на котором, он надеется, что будет некая общеевропейская реакция на (мирное – ред.) предложение Трампа. Антиамериканская, но проукраинская. Как будет, мы ждем. Но начало положено", - заключил собеседник агентства.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Владимир Зеленский во время визита в Лондон - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Новое заявление Зеленского вызвало переполох на Западе
Вчера, 08:49
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Пришло время". В США сделали необычное предложение Зеленскому
Вчера, 09:58
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир СкачкоНАТОPoliticoЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала