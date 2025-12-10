Рейтинг@Mail.ru
14:02 10.12.2025 (обновлено: 14:23 10.12.2025)
Шойгу прибыл в Лаос
Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Лаосскую Народно-Демократическую Республику, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2025
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи в аэропорту Ваттай во Вьентьяне. 10 декабря 2025
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи в аэропорту Ваттай во Вьентьяне. 10 декабря 2025
ВЬЕНТЬЯН (Лаос), 10 дек - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Лаосскую Народно-Демократическую Республику, передаёт корреспондент РИА Новости.
В аэропорту Вьентьяна секретаря Совбеза РФ встретили посол России в Лаосе Сергей Жесткий и заместитель премьер-министра этой страны.
Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, 11-12 у российской делегации, возглавляемой Шойгу, запланированы переговоры с высшим политическим и военным руководством ЛНДР, главами силовых структур, а также посещение Памятника советским летчикам и Мемориала павшим героям.
