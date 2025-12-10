https://ria.ru/20251210/shoygu-2061112373.html
Шойгу прибыл в Лаос
Шойгу прибыл в Лаос - РИА Новости, 10.12.2025
Шойгу прибыл в Лаос
Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Лаосскую Народно-Демократическую Республику, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T14:02:00+03:00
2025-12-10T14:02:00+03:00
2025-12-10T14:23:00+03:00
в мире
россия
вьентьян (город)
лаос
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061116273_0:101:3102:1846_1920x0_80_0_0_49aa6a687e6256032082d4aff25c13d7.jpg
https://ria.ru/20251120/lavrov-2056179682.html
россия
вьентьян (город)
лаос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061116273_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_20d4c8986ce4f3485c6f202c2cd29289.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вьентьян (город), лаос, сергей шойгу
В мире, Россия, Вьентьян (город), Лаос, Сергей Шойгу