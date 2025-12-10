Рейтинг@Mail.ru
09:18 10.12.2025 (обновлено: 10:29 10.12.2025)
Шойгу предупредил о "зародышах НАТО" на Востоке
Шойгу предупредил о "зародышах НАТО" на Востоке
россия, нато, атр, в мире, сергей шойгу
Россия, НАТО, АТР, В мире, Сергей Шойгу
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время пресс-подхода по итогам визита в Ханой
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время пресс-подхода по итогам визита в Ханой
ХАНОЙ, 10 дек — РИА Новости. В Азиатско-Тихоокеанском регионе все чаще появляются объединения, подобные НАТО, которые несут угрозу России, заявил журналистам секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.
"Наверное, вы видите, и не только вы, появление так называемых, кто-то их называет структуры малых геометрий, кто-то — малые формы, в общем, по-разному. Это такие, я их назову, может быть, несколько грубовато, "зародыши" НАТО на Востоке", — сказал он.

По словам секретаря Совбеза, такие объединения так или иначе продолжают развитие "в направлении ухудшения ситуации", что чревато дополнительными угрозами как для АСЕАН, так и для России.
Причем Москва хотела бы сохранить АСЕАН и контакты с ней в нынешнем виде, добавил Шойгу.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Россия ждет ответа США на предложения Путина по СНВ, заявил Шойгу
Заголовок открываемого материала