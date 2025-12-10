Шойгу предупредил о "зародышах НАТО" на Востоке

ХАНОЙ, 10 дек — РИА Новости. В Азиатско-Тихоокеанском регионе все чаще появляются объединения, подобные НАТО, которые несут угрозу России, заявил журналистам секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.
«
"Наверное, вы видите, и не только вы, появление так называемых, кто-то их называет структуры малых геометрий, кто-то — малые формы, в общем, по-разному. Это такие, я их назову, может быть, несколько грубовато, "зародыши" НАТО на Востоке", — сказал он.
По словам секретаря Совбеза, такие объединения так или иначе продолжают развитие "в направлении ухудшения ситуации", что чревато дополнительными угрозами как для АСЕАН, так и для России.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.