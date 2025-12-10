Россия ждет ответа США на предложения Путина по СНВ, заявил Шойгу

ХАНОЙ, 10 дек - РИА Новости. Россия ожидает ответа США на предложения, сделанные президентом РФ Владимиром Путиным по договору о Стратегических наступательных вооружениях, сообщил журналистам секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
«
"У нас остается меньше 100 дней до завершения соглашения об СНВ, Стратегических наступательных вооружениях. Наши предложения, предложения, сделанные нашим президентом, они на столе. Мы, конечно, ждем ответа", - сказал Шойгу.
По его словам, сделанные Путиным предложения дают возможность остановить "разрушительное движение, которое есть".
Ранее Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.