Рейтинг@Mail.ru
Россия ждет ответа США на предложения Путина по СНВ, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 10.12.2025 (обновлено: 10:29 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/shoygu-2061015668.html
Россия ждет ответа США на предложения Путина по СНВ, заявил Шойгу
Россия ждет ответа США на предложения Путина по СНВ, заявил Шойгу - РИА Новости, 10.12.2025
Россия ждет ответа США на предложения Путина по СНВ, заявил Шойгу
Россия ожидает ответа США на предложения, сделанные президентом РФ Владимиром Путиным по договору о Стратегических наступательных вооружениях, сообщил... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T09:17:00+03:00
2025-12-10T10:29:00+03:00
безопасность
россия
сша
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061030241_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_e7b999f9638735fd22a444be1aa0fc13.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058125689.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061030241_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_041b68000e5dd3dbee9453a918afd964.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сша, сергей шойгу
Безопасность, Россия, США, Сергей Шойгу
Россия ждет ответа США на предложения Путина по СНВ, заявил Шойгу

Шойгу: Россия ждет ответа США на предложения Путина о стратегических вооружениях

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время пресс-подхода по итогам визита в Ханой
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время пресс-подхода по итогам визита в Ханой - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время пресс-подхода по итогам визита в Ханой
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАНОЙ, 10 дек - РИА Новости. Россия ожидает ответа США на предложения, сделанные президентом РФ Владимиром Путиным по договору о Стратегических наступательных вооружениях, сообщил журналистам секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
«
"У нас остается меньше 100 дней до завершения соглашения об СНВ, Стратегических наступательных вооружениях. Наши предложения, предложения, сделанные нашим президентом, они на столе. Мы, конечно, ждем ответа", - сказал Шойгу.
По его словам, сделанные Путиным предложения дают возможность остановить "разрушительное движение, которое есть".
Ранее Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин ответил на бездействие США в связи с истечением сроков договора СНВ
27 ноября, 17:38
 
БезопасностьРоссияСШАСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала