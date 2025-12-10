Шойгу почтил память советских военных специалистов во Вьетнаме

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и чрезвычайный и полномочный посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко у памятника советским военным специалистам, помогавшим Вьетнаму в годы национально-освободительной войны в Ханое. 10 декабря 2025

ХАНОЙ, 10 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил Музей военной истории Вьетнама и возложил венок к мемориалу советским военным специалистам, помогавшим Вьетнаму в годы национально-освободительной войны.

Монумент создали вьетнамские скульпторы совместно со Студией военных художников имени М. Б. Грекова. Он был открыт в сентябре 2025 года. На скульптуре изображены советские инструкторы, которые обучают вьетнамского летчика.

Шойгу рассказали об истории Вьетнама и борьбе с французскими колонизаторами в 1945-1954 годы и американскими интервентами в 1965-1975 годы. Также ему показали экспонаты, размещённые в музее, в частности, показали советский истребител ь МиГ- 21, сбивший американский стратегический бомбардировщик В-52 и танк 54В.

В свою очередь Шойгу подарил музею статую "Тыл - фронту".