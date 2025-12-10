Рейтинг@Mail.ru
Шойгу почтил память советских военных специалистов во Вьетнаме
07:42 10.12.2025 (обновлено: 09:57 10.12.2025)
Шойгу почтил память советских военных специалистов во Вьетнаме
Шойгу почтил память советских военных специалистов во Вьетнаме
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил Музей военной истории Вьетнама и возложил венок к мемориалу советским военным специалистам, помогавшим...
Шойгу почтил память советских военных специалистов во Вьетнаме

Шойгу возложил венок к мемориалу советским военным специалистам во Вьетнаме

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и чрезвычайный и полномочный посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко у памятника советским военным специалистам, помогавшим Вьетнаму в годы национально-освободительной войны в Ханое. 10 декабря 2025
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и чрезвычайный и полномочный посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко у памятника советским военным специалистам, помогавшим Вьетнаму в годы национально-освободительной войны в Ханое. 10 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и чрезвычайный и полномочный посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко у памятника советским военным специалистам, помогавшим Вьетнаму в годы национально-освободительной войны в Ханое. 10 декабря 2025
ХАНОЙ, 10 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил Музей военной истории Вьетнама и возложил венок к мемориалу советским военным специалистам, помогавшим Вьетнаму в годы национально-освободительной войны.
Монумент создали вьетнамские скульпторы совместно со Студией военных художников имени М. Б. Грекова. Он был открыт в сентябре 2025 года. На скульптуре изображены советские инструкторы, которые обучают вьетнамского летчика.
Шойгу возложил цветы к Мавзолею Хо Ши Мина во Вьетнаме
Вчера, 06:10
Шойгу возложил цветы к Мавзолею Хо Ши Мина во Вьетнаме
Вчера, 06:10
Шойгу рассказали об истории Вьетнама и борьбе с французскими колонизаторами в 1945-1954 годы и американскими интервентами в 1965-1975 годы. Также ему показали экспонаты, размещённые в музее, в частности, показали советский истребитель МиГ-21, сбивший американский стратегический бомбардировщик В-52 и танк 54В.
В свою очередь Шойгу подарил музею статую "Тыл - фронту".
"Это наша война, наш народ сделал для победы все", - сказал он.
Шойгу высказался о создании архитектуры безопасности в Евразии
Вчера, 07:11
Шойгу высказался о создании архитектуры безопасности в Евразии
Вчера, 07:11
 
