https://ria.ru/20251210/shoygu-2061006127.html
Шойгу почтил память советских военных специалистов во Вьетнаме
Шойгу почтил память советских военных специалистов во Вьетнаме - РИА Новости, 10.12.2025
Шойгу почтил память советских военных специалистов во Вьетнаме
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил Музей военной истории Вьетнама и возложил венок к мемориалу советским военным специалистам, помогавшим... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T07:42:00+03:00
2025-12-10T07:42:00+03:00
2025-12-10T09:57:00+03:00
вьетнам
россия
сергей шойгу
миг-21
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061021324_0:162:3095:1903_1920x0_80_0_0_3fd2f6b6040387bbcf331e7c28ef5e56.jpg
https://ria.ru/20251209/shoygu-2060715243.html
https://ria.ru/20251209/shoygu-2060719628.html
вьетнам
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061021324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f2c9f14a92c0f8117469046e015ed8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, россия, сергей шойгу, миг-21
Вьетнам, Россия, Сергей Шойгу, МиГ-21
Шойгу почтил память советских военных специалистов во Вьетнаме
Шойгу возложил венок к мемориалу советским военным специалистам во Вьетнаме
ХАНОЙ, 10 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил Музей военной истории Вьетнама и возложил венок к мемориалу советским военным специалистам, помогавшим Вьетнаму в годы национально-освободительной войны.
Монумент создали вьетнамские скульпторы совместно со Студией военных художников имени М. Б. Грекова. Он был открыт в сентябре 2025 года. На скульптуре изображены советские инструкторы, которые обучают вьетнамского летчика.
Шойгу
рассказали об истории Вьетнама
и борьбе с французскими колонизаторами в 1945-1954 годы и американскими интервентами в 1965-1975 годы. Также ему показали экспонаты, размещённые в музее, в частности, показали советский истребитель МиГ-
21, сбивший американский стратегический бомбардировщик В-52 и танк 54В.
В свою очередь Шойгу подарил музею статую "Тыл - фронту".
"Это наша война, наш народ сделал для победы все", - сказал он.