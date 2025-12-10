Рейтинг@Mail.ru
Шмыгаль назвал гарантии безопасности Украины
23:50 10.12.2025
Шмыгаль назвал гарантии безопасности Украины
Глава минобороны Украины Денис Шмыгаль назвал членство в Европейском союзе, соглашение с США и сильную армию элементами будущих гарантий безопасности Украины.
© AP Photo / Vadym SarakhanДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Денис Шмыгаль. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Глава минобороны Украины Денис Шмыгаль назвал членство в Европейском союзе, соглашение с США и сильную армию элементами будущих гарантий безопасности Украины.
"Могу сказать, что членство в Европейском союзе является одним из пунктов будущих гарантий для Украины, мы так считаем. Сильная украинская армия, вооруженные силы Украины - это еще один фундаментальный пункт и основа безопасности Украины. Соглашения с Соединенными Штатами и с Европейским союзом, но не Будапештский меморандум, а абсолютно четкое, прочное соглашение, одобренное конгрессом Соединенных Штатов, также является важной частью гарантий безопасности для Украины", - сказал Шмыгаль на Аспенском форуме по безопасности, отвечая на вопрос о приемлемых гарантиях безопасности для Киева.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Украина одобрила соглашение с США о инвестиционном фонде восстановления
26 февраля, 21:36
Шмыгаль добавил, что обсуждение приемлемого для США и ЕС объема гарантий безопасности для Украины уже идет.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Переговоры по Украине включают три документа, пишет WP
Вчера, 10:17
 
