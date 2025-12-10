https://ria.ru/20251210/shkola-2061114923.html
Родители ответственны за списывание домашних заданий, считает Кравцов
Родители ответственны за списывание домашних заданий, считает Кравцов - РИА Новости, 10.12.2025
Родители ответственны за списывание домашних заданий, считает Кравцов
Ответственность за то, что ребенок списывает домашнее задание в интернете или выполняет его с помощью искусственного интеллекта, лежит на родителях, заявил... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T14:16:00+03:00
2025-12-10T14:16:00+03:00
2025-12-10T15:08:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
максим орешкин
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155215/39/1552153983_0:282:3030:1986_1920x0_80_0_0_b4e8d684221ab65b7e54ea968cb63095.jpg
https://ria.ru/20250912/zadanie-2041338236.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155215/39/1552153983_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_74915ffcddc530cee8304d4a178c1425.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, максим орешкин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Максим Орешкин, Социальный навигатор, СН_Образование
Родители ответственны за списывание домашних заданий, считает Кравцов
Кравцов: ответственность за списывание домашнего задания лежит на родителях