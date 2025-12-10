Рейтинг@Mail.ru
14:16 10.12.2025 (обновлено: 15:08 10.12.2025)
Родители ответственны за списывание домашних заданий, считает Кравцов
Родители ответственны за списывание домашних заданий, считает Кравцов
общество, россия, сергей кравцов, максим орешкин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Максим Орешкин, Социальный навигатор, СН_Образование
Родители ответственны за списывание домашних заданий, считает Кравцов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРебенок на уроке
Ребенок на уроке. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Ответственность за то, что ребенок списывает домашнее задание в интернете или выполняет его с помощью искусственного интеллекта, лежит на родителях, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"С точки зрения домашних заданий - здесь должна быть ответственность родителей. И списывать домашнее задание не только с помощью искусственного интеллекта, но и просто с (помощью - ред.) интернета. Поэтому здесь это тоже надо учитывать", - сказал министр на расширенном заседании комиссии Госсовета "Кадры".
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, в свою очередь, отметил, что система образования страны должна будет подстроиться под новую реальность, в которой школьники выполняют домашнее задание с использованием технологий искусственного интеллекта.
