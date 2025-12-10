Рейтинг@Mail.ru
21:30 10.12.2025
МИД заявил о работе над определением новых дат российско-арабского саммита
россия
ирак
сергей вершинин
владимир путин
юрий ушаков
лига арабских государств
россия
ирак
россия, ирак, сергей вершинин, владимир путин, юрий ушаков, лига арабских государств
Россия, Ирак, Сергей Вершинин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Лига арабских государств
МИД заявил о работе над определением новых дат российско-арабского саммита

Вершинин: Россия работает над определением новых дат саммита России и ОАЭ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия работает над определением дат российского-арабского саммита, который должен был пройти в октябре, но был перенесен, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«
"Как вы знаете, саммит был отложен в координации с Лигой Арабских государств (ЛАГ - ред.). Он, естественно, будет. Для этого потребуется достаточно хорошая, большая подготовительная работа. Потому что надо согласовать графики всех руководителей государств с тем, чтобы этот саммит, который действительно будет первым в истории, стал очень крупным событием", - сказал Вершинин журналистам.
Помощник президента Юрий Ушаков на ХI международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения в Москве
Ушаков рассказал о контактах по переносу российско-арабского саммита
24 ноября, 17:40
По его словам, Россия работает вместе с Ираком, который сейчас является председателем в ЛАГ, над организацией саммита.
"Мы работаем над этим", - добавил Вершинин, отвечая на вопрос, есть ли примерные даты саммита.
В начале октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение перенести российско-арабский саммит, чтобы не мешать процессу ближневосточного урегулирования.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что контакты с представителями арабских стран о переносе российско-арабского саммита на первую половину 2026 года уже начаты, дата будет уточнена.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал, какая работа предстоит перед российско-арабским саммитом
22 октября, 12:14
 
РоссияИракСергей ВершининВладимир ПутинЮрий УшаковЛига арабских государств
 
 
