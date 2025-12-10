МИД заявил о работе над определением новых дат российско-арабского саммита

«

"Как вы знаете, саммит был отложен в координации с Лигой Арабских государств (ЛАГ - ред.). Он, естественно, будет. Для этого потребуется достаточно хорошая, большая подготовительная работа. Потому что надо согласовать графики всех руководителей государств с тем, чтобы этот саммит, который действительно будет первым в истории, стал очень крупным событием", - сказал Вершинин журналистам.