МИД заявил о работе над определением новых дат российско-арабского саммита

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия работает над определением дат российского-арабского саммита, который должен был пройти в октябре, но был перенесен, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«
"Как вы знаете, саммит был отложен в координации с Лигой Арабских государств (ЛАГ - ред.). Он, естественно, будет. Для этого потребуется достаточно хорошая, большая подготовительная работа. Потому что надо согласовать графики всех руководителей государств с тем, чтобы этот саммит, который действительно будет первым в истории, стал очень крупным событием", - сказал Вершинин журналистам.
"Мы работаем над этим", - добавил Вершинин, отвечая на вопрос, есть ли примерные даты саммита.
В начале октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение перенести российско-арабский саммит, чтобы не мешать процессу ближневосточного урегулирования.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что контакты с представителями арабских стран о переносе российско-арабского саммита на первую половину 2026 года уже начаты, дата будет уточнена.