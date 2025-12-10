https://ria.ru/20251210/rossija-2061032576.html
Россия не собирается воевать с Европой, заявил Лавров
Россия не собирается воевать с Европой, таких мыслей нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.12.2025
россия
европа
сергей лавров
владимир путин
совет федерации рф
россия
европа
Лавров заявил, что у России нет мыслей о войне с Европой