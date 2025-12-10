Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" участвует в разработке ускорителя легких ионов
19:35 10.12.2025
"Росатом" участвует в разработке ускорителя легких ионов
Специалисты "Росатома" участвуют в проекте по созданию импульсного ускорителя легких ионов, который может обеспечить прорыв в ядерной медицине
алексей дуб
наука и инновации
российская академия наук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
наука
технологии
время науки
россия
алексей дуб, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, наука, технологии
Алексей Дуб, Наука и инновации, Российская академия наук, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Наука, Технологии, Время науки
"Росатом" участвует в разработке ускорителя легких ионов

Специалисты "Росатома" участвуют в создании ускорителя легких ионов

© Фото : пресс-служба "Росатом""Росатом" участвует в разработке ускорителя легких ионов
Росатом участвует в разработке ускорителя легких ионов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : пресс-служба "Росатом"
"Росатом" участвует в разработке ускорителя легких ионов
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Специалисты "Росатома" участвуют в проекте по созданию импульсного ускорителя легких ионов, который может обеспечить прорыв в ядерной медицине, сообщил научный руководитель приоритетного направления научно-технологического развития "Ядерная медицина" госкорпорации, а также проектного офиса по ядерной медицине частного учреждения "Наука и инновации" академик РАН Валентин Смирнов.
Заявление прозвучало на конгрессе "Университетские клиники" в рамках сессии "Отечественное оборудование для ядерной медицины. Состояние. Перспективы".
Росатом: открываются перспективы внедрения ИИ в проекты техсуверенитета - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Росатом": открываются перспективы внедрения ИИ в проекты техсуверенитета
9 декабря, 19:02
На конгрессе обсудили передовые технологии в области медицины и смежных дисциплин, а также возможности внедрения инноваций в клиническую практику. Также на мероприятии представили текущие научные работы по применению импульсного источника мощных пучков легких ионов для синтеза изотопов углерода-11 медицинского назначения.
"Несмотря на существующие вызовы в различных сферах ядерной медицины, мы продолжаем научные исследования и разработку оборудования мирового уровня. Отдельно хочу выделить проект по созданию импульсного ускорителя легких ионов. У этого проекта есть все шансы обеспечить настоящий прорыв в ядерной медицине", – отметил Смирнов, его слова привели в пресс-службе госкорпорации.
Он добавил, что импульсный ускоритель легких ионов может не только расширить применение метода позитронно-эмиссионной томографии, но и позволит применять комплекс для лечения пациентов в труднодоступных регионах за счет мобильности.
Научный руководитель приоритетного направления научно-технологического развития госкорпорации "Росатом" "Материалы и технологии", первый заместитель директора частного учреждения "Наука и инновации" ("Росатом") Алексей Дуб подчеркнул, что сегодня ядерная медицина – стратегический приоритет как для “Росатома”, так и для государства в целом.
"Ее развитие невозможно без прямого диалога между врачами, учеными, производителями оборудования и радиофармпрепаратов. Ядерная медицина неразрывно связана со всей цепочкой ее применения: от новых материалов и производства медицинских радионуклидов до активно развивающихся методов лечения. Тесная кооперация на всех этапах этой цепочки позволяет реально решать задачи персонализации диагностики и терапии, создавая целевые решения для конкретных типов заболеваний и даже индивидуальных пациентов", - отметил он.
Растущий научный и практический интерес к этой области свидетельствует об общем стремлении вернуть России лидирующие позиции в сфере ядерной медицины – как в науке, так и в здравоохранении, – вывести отечественные разработки на мировой уровень и помочь тысячам людей в борьбе с тяжелыми заболеваниями, говорится в сообщении пресс-службы.
Директор по перспективным направлениям АО "Росатом Наука" Екатерина Чабан подчеркнула, что сегодня вопросам развития радиофармацевтической отрасли и ядерной медицины уделяется большое внимание на самом высоком государственном уровне.
"Что особенно важно, мы видим, что ядерная медицина отражена сразу в двух национальных проектах – в нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь" и в нацпроекте технологического лидерства - "Новые технологии сбережения здоровья". Российская медицинская отрасль унаследовала от проекта "Мирный Атом" высокоразвитую индустрию ядерной медицины", - отметила она.
Кроме участия в секциях "Росатом" представил стенд, на котором были продемонстрированы индивидуальные медицинские изделия, напечатанные методом 3D-печати из титанового сплава, для применения в челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургии и краниопластике.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Лихачев заявил, что "Росатом" обсуждает с Индией вопрос топлива для АЭС
5 декабря, 15:36
 
Время наукиАлексей ДубНаука и инновацииРоссийская академия наукГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияНаукаТехнологии
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
