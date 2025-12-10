"Росатом" участвует в разработке ускорителя легких ионов

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Специалисты "Росатома" участвуют в проекте по созданию импульсного ускорителя легких ионов, который может обеспечить прорыв в ядерной медицине, сообщил научный руководитель приоритетного направления научно-технологического развития "Ядерная медицина" госкорпорации, а также проектного офиса по ядерной медицине частного учреждения "Наука и инновации" академик РАН Валентин Смирнов.

Заявление прозвучало на конгрессе "Университетские клиники" в рамках сессии "Отечественное оборудование для ядерной медицины. Состояние. Перспективы".

На конгрессе обсудили передовые технологии в области медицины и смежных дисциплин, а также возможности внедрения инноваций в клиническую практику. Также на мероприятии представили текущие научные работы по применению импульсного источника мощных пучков легких ионов для синтеза изотопов углерода-11 медицинского назначения.

"Несмотря на существующие вызовы в различных сферах ядерной медицины, мы продолжаем научные исследования и разработку оборудования мирового уровня. Отдельно хочу выделить проект по созданию импульсного ускорителя легких ионов. У этого проекта есть все шансы обеспечить настоящий прорыв в ядерной медицине", – отметил Смирнов, его слова привели в пресс-службе госкорпорации.

Он добавил, что импульсный ускоритель легких ионов может не только расширить применение метода позитронно-эмиссионной томографии, но и позволит применять комплекс для лечения пациентов в труднодоступных регионах за счет мобильности.

Научный руководитель приоритетного направления научно-технологического развития госкорпорации "Росатом" "Материалы и технологии", первый заместитель директора частного учреждения "Наука и инновации" ("Росатом") Алексей Дуб подчеркнул, что сегодня ядерная медицина – стратегический приоритет как для “Росатома”, так и для государства в целом.

"Ее развитие невозможно без прямого диалога между врачами, учеными, производителями оборудования и радиофармпрепаратов. Ядерная медицина неразрывно связана со всей цепочкой ее применения: от новых материалов и производства медицинских радионуклидов до активно развивающихся методов лечения. Тесная кооперация на всех этапах этой цепочки позволяет реально решать задачи персонализации диагностики и терапии, создавая целевые решения для конкретных типов заболеваний и даже индивидуальных пациентов", - отметил он.

Растущий научный и практический интерес к этой области свидетельствует об общем стремлении вернуть России лидирующие позиции в сфере ядерной медицины – как в науке, так и в здравоохранении, – вывести отечественные разработки на мировой уровень и помочь тысячам людей в борьбе с тяжелыми заболеваниями, говорится в сообщении пресс-службы.

Директор по перспективным направлениям АО "Росатом Наука" Екатерина Чабан подчеркнула, что сегодня вопросам развития радиофармацевтической отрасли и ядерной медицины уделяется большое внимание на самом высоком государственном уровне.

"Что особенно важно, мы видим, что ядерная медицина отражена сразу в двух национальных проектах – в нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь" и в нацпроекте технологического лидерства - "Новые технологии сбережения здоровья". Российская медицинская отрасль унаследовала от проекта "Мирный Атом" высокоразвитую индустрию ядерной медицины", - отметила она.