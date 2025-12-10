Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил двум россиянкам звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 10.12.2025
16:10 10.12.2025
Путин присвоил двум россиянкам звание "Мать-героиня"
общество
россия
кировская область
республика дагестан
владимир путин
республика северная осетия - алания
общество, россия, кировская область, республика дагестан, владимир путин, республика северная осетия - алания
Общество, Россия, Кировская область, Республика Дагестан, Владимир Путин, Республика Северная Осетия - Алания
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительницам Республики Северная Осетия - Алания и Республики Дагестан Симе Каркусовой и Мисиди Шамхаловой, соответствующий указ главы государства опубликован в среду.
«
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Каркусовой Симе Викторовне, Республика Северная Осетия - Алания; Шамхаловой Мисиди Рамазановне, Республика Дагестан", - говорится в указе.
Кроме того, президент РФ наградил медалью ордена "Родительская слава" семьи Муравьевых из Кировской области, Перовых из Тюменской области, Чуриковых из Свердловской области, а также Игоря Тютрина из Кировской области.
