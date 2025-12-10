https://ria.ru/20251210/putin-2061162212.html
Путин присвоил двум россиянкам звание "Мать-героиня"
Путин присвоил двум россиянкам звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 10.12.2025
Путин присвоил двум россиянкам звание "Мать-героиня"
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительницам Республики Северная Осетия - Алания и Республики Дагестан Симе Каркусовой и Мисиди... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T16:10:00+03:00
2025-12-10T16:10:00+03:00
2025-12-10T16:10:00+03:00
общество
россия
кировская область
республика дагестан
владимир путин
республика северная осетия - алания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044350791_0:61:3006:1752_1920x0_80_0_0_74dc03e2fddb410c58ff5e577166ac4c.jpg
https://ria.ru/20251022/zvanie-2049880993.html
россия
кировская область
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044350791_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_8ecef6d6684ee529adb9fe4196153e01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, кировская область, республика дагестан, владимир путин, республика северная осетия - алания
Общество, Россия, Кировская область, Республика Дагестан, Владимир Путин, Республика Северная Осетия - Алания
Путин присвоил двум россиянкам звание "Мать-героиня"
Путин присвоил жительницам Северной Осетии и Дагестана звание "Мать-героиня"