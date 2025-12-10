Рейтинг@Mail.ru
13:41 10.12.2025
Путин кратко побеседовал с Мантуровым
Президент России Владимир Путин кратко "на ногах" побеседовал с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2025
РИА Новости
россия, индонезия, владимир путин, прабово субианто, сергей лавров, политика, денис мантуров
Россия, Индонезия, Владимир Путин, Прабово Субианто, Сергей Лавров, Политика, Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин кратко "на ногах" побеседовал с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в среду в Кремле проводит переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Встреча проходит в представительском кабинете президента России в Кремле.
Российский лидер первым зашел в зал встречи и подождал индонезийского коллегу. Во время ожидания к Путину подошел Мантуров и кратко побеседовал с президентом.
Помимо Мантурова, от российской стороны во встрече принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, замминистра обороны Василий Осьмаков, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
