Путин кратко побеседовал с Мантуровым
Президент России Владимир Путин кратко "на ногах" побеседовал с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2025
Путин во время ожидания лидера Индонезии кратко побеседовал с Мантуровым