Путин в среду проведет переговоры с президентом Индонезии в Москве

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве.
Субианто будет находиться с рабочим визитом в России 10 декабря. Накануне переговоров в Кремле сообщили, что в ходе беседы лидеры планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальную международную и региональную тематику. Как в свою очередь сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Субианто посетит Москву для "сверки часов" с учетом углубляющегося сотрудничества между странами и складывающейся обстановки в регионе.
Постоянный диалог
Субианто в этом году уже посещал Россию, в июне он принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он стал одним из главных гостей ПМЭФ-2025 и его ключевым спикером, он также провел переговоры с Путиным. Президент РФ высоко их оценил и заявил, что этот визит послужит дальнейшему укреплению всего комплекса партнерства.
Субианто неоднократно бывал в России еще в качестве министра обороны Индонезии, а 31 июля 2024 года приезжал в качестве избранного, но еще не вступившего в должность президента. Лидер Индонезии подчеркивал, что Джакарта рассматривает Россию как большого друга, хотела бы и далее продолжить развивать отношения.
Последний раз Путин и Субианто лично встречались в сентябре на торжественных мероприятиях в Пекине, посвященных 80-летию окончания Второй Мировой войны. Лидеры двух стран провели "специальную встречу" для обсуждения экономических инвестиций.
В 2025 году отмечается 75-летие установления дипломатических связей между Россией и Индонезией.
Широкое партнерство
Индонезия является одним из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркивал Путин. Растет взаимная торговля, по данным российского Минпромторга за 10 месяцев текущего года она прибавила почти 18%.
В июне Путин и Субианто утвердили декларацию о стратегическом партнерстве, в ней поставлена задача развивать отношения по самым разным направлениям. Особое внимание уделено сельскому хозяйству. Растут встречные поставки российской пшеницы и индонезийского сельхозсырья. А по линии профильных ведомств в 2025 году был подписан меморандум, открывающий дорогу на рынок Индонезии произведенной в РФ животноводческой продукции, соответствующей исламскому стандарту "халяль".
На индонезийском рынке эффективно работают российские энергокомпании. Россия готова и далее расширять прямые поставки углеводородов, нефти и СПГ. Развиваются отношения и в сфере туризма. Между Россией и островом Бали установлено прямое авиасообщение, а власти Индонезии подчеркивали, что готовы наращивать число перелетов.
