00:08 10.12.2025
Путин в среду проведет переговоры с президентом Индонезии в Москве
Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве. РИА Новости, 10.12.2025
россия, индонезия, москва, прабово субианто, владимир путин, юрий ушаков, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), брикс
Россия, Индонезия, Москва, Прабово Субианто, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Евразийский экономический союз, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), БРИКС
Владимир Путин и Прабово Субианто
Владимир Путин и Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Прабово Субианто. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве.
Субианто будет находиться с рабочим визитом в России 10 декабря. Накануне переговоров в Кремле сообщили, что в ходе беседы лидеры планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальную международную и региональную тематику. Как в свою очередь сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Субианто посетит Москву для "сверки часов" с учетом углубляющегося сотрудничества между странами и складывающейся обстановки в регионе.

Постоянный диалог

Президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин провел специальную встречу с президентом Индонезии
3 сентября, 11:56
Субианто в этом году уже посещал Россию, в июне он принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он стал одним из главных гостей ПМЭФ-2025 и его ключевым спикером, он также провел переговоры с Путиным. Президент РФ высоко их оценил и заявил, что этот визит послужит дальнейшему укреплению всего комплекса партнерства.
Субианто неоднократно бывал в России еще в качестве министра обороны Индонезии, а 31 июля 2024 года приезжал в качестве избранного, но еще не вступившего в должность президента. Лидер Индонезии подчеркивал, что Джакарта рассматривает Россию как большого друга, хотела бы и далее продолжить развивать отношения.
Последний раз Путин и Субианто лично встречались в сентябре на торжественных мероприятиях в Пекине, посвященных 80-летию окончания Второй Мировой войны. Лидеры двух стран провели "специальную встречу" для обсуждения экономических инвестиций.
Джакарта, Индонезия - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Посол Индонезии заявил, что страна была бы рада приезду Путина
17 августа, 15:01
В 2025 году отмечается 75-летие установления дипломатических связей между Россией и Индонезией.

Широкое партнерство

Индонезия является одним из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркивал Путин. Растет взаимная торговля, по данным российского Минпромторга за 10 месяцев текущего года она прибавила почти 18%.
В июне Путин и Субианто утвердили декларацию о стратегическом партнерстве, в ней поставлена задача развивать отношения по самым разным направлениям. Особое внимание уделено сельскому хозяйству. Растут встречные поставки российской пшеницы и индонезийского сельхозсырья. А по линии профильных ведомств в 2025 году был подписан меморандум, открывающий дорогу на рынок Индонезии произведенной в РФ животноводческой продукции, соответствующей исламскому стандарту "халяль".
Путин и президент Индонезии приняли декларацию о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин и президент Индонезии приняли Декларацию о стратегическом партнерстве
19 июня, 18:39
На индонезийском рынке эффективно работают российские энергокомпании. Россия готова и далее расширять прямые поставки углеводородов, нефти и СПГ. Развиваются отношения и в сфере туризма. Между Россией и островом Бали установлено прямое авиасообщение, а власти Индонезии подчеркивали, что готовы наращивать число перелетов.
Страны сотрудничают в многосторонних форматах, в том числе в БРИКС. Индонезия стала полноправным членом объединения в январе текущего года при полной поддержке Москвы. Ведутся контакты и по линии ЕАЭС. Так, в декабре российский кабмин одобрил соглашение о свободной торговле между Индонезией и ЕАЭС.
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин рассказал о взаимодействии России и Индонезии
19 июня, 18:35
 
Россия Индонезия Москва Прабово Субианто Владимир Путин Юрий Ушаков Евразийский экономический союз Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России) БРИКС
 
 
