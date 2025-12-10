Путин в среду проведет переговоры с президентом Индонезии в Москве

В июне Путин и Субианто утвердили декларацию о стратегическом партнерстве, в ней поставлена задача развивать отношения по самым разным направлениям. Особое внимание уделено сельскому хозяйству. Растут встречные поставки российской пшеницы и индонезийского сельхозсырья. А по линии профильных ведомств в 2025 году был подписан меморандум, открывающий дорогу на рынок Индонезии произведенной в РФ животноводческой продукции, соответствующей исламскому стандарту "халяль".