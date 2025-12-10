Южная Корея присоединилась к проекту SputnikPro

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik впервые организовало сессию образовательного проекта SputnikPro для одного из ведущих вузов Республики Корея — университета Согён.

Глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков выступил на Факультете международного бизнеса и иностранных языков, рассказав студентам, интересующимся журналистикой, о принципах работы международного информационного агентства в XXI веке, а также о проблемах и вызовах, с которыми сегодня сталкивается медиаиндустрия.

Участники воркшопа приняли активное участие в дискуссии и задавали вопросы лектору. В частности, студенты Ким Хо Джун и Ким Се А поинтересовались тем, как современные СМИ борются с возрастающей конкуренцией со стороны социальных сетей и сохраняют актуальность в условиях постоянно меняющегося медиаландшафта.

"Российско-корейское гуманитарное сотрудничество имеет долгую историю. Наши страны активно взаимодействуют в сфере культуры, медиа и образования. Сегодня здесь каждый из нас — часть этого важного диалога. Кроме того, в международной журналистике владение несколькими языками является ключом к честной и глубокой коммуникации", — отметила профессор университета Согён Жанна Баллод.

Университет Согён расположен в Сеуле. Он был основан в октябре 1947 года как первый в стране четырёхлетний вечерний вуз. Учебное заведение прошло несколько этапов трансформации и в 1992 году университет получил статус классического, а также нынешнее название. Сегодня университет Согён является крупным образовательным центром, ориентированным на подготовку специалистов в различных областях.

SputnikPro — проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое.