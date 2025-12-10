https://ria.ru/20251210/prezidentdegtyarev-2061060206.html
"Президент уже оценил": сборную России вновь экипирует Bosco
"Президент уже оценил": сборную России вновь экипирует Bosco - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
"Президент уже оценил": сборную России вновь экипирует Bosco
Компания Bosco в ближайшее время вновь станет экипировщиком олимпийской сборных России, сообщил в ходе олимпийского собрания министр спорта РФ и глава...
2025-12-10T11:49:00+03:00
2025-12-10T11:49:00+03:00
2025-12-10T11:54:00+03:00
михаил дегтярев
олимпийский комитет россии (окр)
Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР)
Bosco вновь станет экипировщиком сборной России
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Компания Bosco в ближайшее время вновь станет экипировщиком олимпийской сборных России, сообщил в ходе олимпийского собрания министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
Олимпийское собрание проходит 10 декабря в Москве.
"Мы выбрали нового единого поставщика формы для национальной и олимпийской сборной. По инициативе наших спортсменов, которые активно высказывались на этот счет, им будет хорошо известная компания Bosco. Ее коллекцию уже оценил президент России. Я показывал образцы в Самаре. Соглашение будет подписано в ближайшее время", - сказал Дегтярев.
Компания Bosco была партнером ОКР с 2002 по 2017 год. Позднее ОКР подписал соглашение с компанией Zasport.