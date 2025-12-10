https://ria.ru/20251210/pozhar-2061219954.html
При пожаре в здании рынка в Петербурге пострадал мужчина
При пожаре в здании рынка в Петербурге пострадал мужчина - РИА Новости, 10.12.2025
При пожаре в здании рынка в Петербурге пострадал мужчина
Один человек пострадал при пожаре в здании рынка в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
2025-12-10T19:23:00+03:00
2025-12-10T19:23:00+03:00
2025-12-10T19:35:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
Новости
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в здании рынка в Петербурге пострадал мужчина
Один человек пострадал при пожаре в здании Правобережного рынка в Петербурге