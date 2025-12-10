Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в здании рынка в Петербурге пострадал мужчина
19:23 10.12.2025 (обновлено: 19:35 10.12.2025)
При пожаре в здании рынка в Петербурге пострадал мужчина
Один человек пострадал при пожаре в здании рынка в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 10.12.2025
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в здании рынка в Петербурге пострадал мужчина

Один человек пострадал при пожаре в здании Правобережного рынка в Петербурге

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияПожара в здании Правобережного рынка в Петербурге
Пожара в здании Правобережного рынка в Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Пожара в здании Правобережного рынка в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в здании рынка в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Здание Правобережного рынка горит в Невском районе Петербурга. Здание - двухэтажное, размером 25 на 100 метров.
«
"В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
По данным главка, из опасной зоны эвакуировали 100 человек.
К ликвидации пожара привлечены от МЧС 26 единиц техники и 96 человек.
Пожар на рынке во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Во Владивостоке загорелись торговые павильоны
5 марта, 12:34
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
