В Петербурге загорелось здание Правобережного рынка

Пожар на рынке в Невском районе Санкт-Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Здание Правобережного рынка горит в Невском районе Санкт-Петербурга на площади 50 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС РФ.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, сообщение о пожаре в здании Правобережного рынка на улице Дыбенко, 16 поступило в 17.00 мск.

« "Здание рынка, двухэтажное... размером 25 на 100 метров. По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдается открытое горение", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в здании горит обстановка на площади 50 квадратных метров. Данные о пострадавших уточняются.