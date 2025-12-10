Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге загорелось здание Правобережного рынка - РИА Новости, 10.12.2025
18:20 10.12.2025 (обновлено: 22:27 10.12.2025)
В Петербурге загорелось здание Правобережного рынка
Здание Правобережного рынка горит в Невском районе Санкт-Петербурга на площади 50 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 10.12.2025
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
2025
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Невском районе Петербурга на 50 кв м загорелось здание Правобережного рынка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Здание Правобережного рынка горит в Невском районе Санкт-Петербурга на площади 50 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС РФ.
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, сообщение о пожаре в здании Правобережного рынка на улице Дыбенко, 16 поступило в 17.00 мск.
«
"Здание рынка, двухэтажное... размером 25 на 100 метров. По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдается открытое горение", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в здании горит обстановка на площади 50 квадратных метров. Данные о пострадавших уточняются.
Пожар тушат 25 человек и пять единиц техники.
В Московском районе Петербурга загорелся склад
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
