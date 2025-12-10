Полиция задержала подростка, выстрелившего из пневматики в школьника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Полиция задержала девятиклассника, выстрелившего из пневматического пистолета в живот восьмикласснику в школе в Ленинградской области, Полиция задержала девятиклассника, выстрелившего из пневматического пистолета в живот восьмикласснику в школе в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, во вторник в полицию Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в учебном заведении в поселке Рябово школьник ранил другого из пневматического пистолета.

"По прибытии на место происшествия полицией установлено, что 17-летний девятиклассник на перемене, находясь в коридоре школы, выстрелил из пневматического пистолета в область живота 14-летнему учащемуся восьмого класса", – говорится в сообщении.

Как уточняют в ГУМВД, пострадавший школьник госпитализирован с ушибом передней брюшной стенки в удовлетворительном состоянии. Ранивший его подросток задержан.

Установлено, что он купил пневматический пистолет у знакомого за 1,7 тысячи рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ ).