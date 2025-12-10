Рейтинг@Mail.ru
Полиция задержала подростка, выстрелившего из пневматики в школьника - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/politsiya-2061086150.html
Полиция задержала подростка, выстрелившего из пневматики в школьника
Полиция задержала подростка, выстрелившего из пневматики в школьника - РИА Новости, 10.12.2025
Полиция задержала подростка, выстрелившего из пневматики в школьника
Полиция задержала девятиклассника, выстрелившего из пневматического пистолета в живот восьмикласснику в школе в Ленинградской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T12:50:00+03:00
2025-12-10T12:50:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
тосненский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20251029/peterburg-2051398091.html
https://ria.ru/20251115/krasnodar-2055192316.html
ленинградская область
россия
тосненский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, россия, тосненский район
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Тосненский район
Полиция задержала подростка, выстрелившего из пневматики в школьника

В Ленобласти задержали подростка за выстрел из пневматики в восьмиклассника

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Полиция задержала девятиклассника, выстрелившего из пневматического пистолета в живот восьмикласснику в школе в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, во вторник в полицию Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в учебном заведении в поселке Рябово школьник ранил другого из пневматического пистолета.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Петербурге в девушку на детской площадке выстрелили из газового пистолета
29 октября, 10:26
"По прибытии на место происшествия полицией установлено, что 17-летний девятиклассник на перемене, находясь в коридоре школы, выстрелил из пневматического пистолета в область живота 14-летнему учащемуся восьмого класса", – говорится в сообщении.
Как уточняют в ГУМВД, пострадавший школьник госпитализирован с ушибом передней брюшной стенки в удовлетворительном состоянии. Ранивший его подросток задержан.
Установлено, что он купил пневматический пистолет у знакомого за 1,7 тысячи рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).
"Собранные полицией материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке подростка на профилактический учет", – добавили в региональном главке МВД.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Краснодаре подросток пострадал во время стрельбы в школе
15 ноября, 16:45
 
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияТосненский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала