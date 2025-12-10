СМИ раскрыли интересную деталь в плане США по Украине

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Мирный план США предусматривает возможность вступления Украины в ЕС в 2027 году и создание демилитаризованной зоны, утверждает колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на американских и украинских чиновников.
"Украина может вступить в Европейский союз уже в 2027 году. <…> Вдоль всей линии прекращения огня <…> будет создана демилитаризованная зона. Эта линия будет тщательно контролироваться, подобно демилитаризованной зоне, разделяющей КНДР и Южную Корею", — говорится в материале.
Также подчеркивается, что вопрос "обмена территориями" остается предметом споров между Вашингтоном и Киевом.
"Один из способов обойти этот вопрос — использовать корейскую модель: по сей день Южная Корея заявляет о законном праве на весь полуостров, и КНДР также утверждает то же самое", — сообщается в публикации.
Ранее издание Washington Post со ссылкой на текст документа сообщало, что европейские чиновники разработали предложения, выступив против условий об ограничении военных возможностей Украины и территориальных уступок. По информации СМИ, Европа предлагает установить ограничение численности ВСУ до 800 тысяч, вместо предложенных США 600 тысяч.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом он отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий российской армии.