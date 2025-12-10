Рейтинг@Mail.ru
После пожара на рынке в Петербурге возбудили уголовное дело
21:37 10.12.2025
После пожара на рынке в Петербурге возбудили уголовное дело
После пожара на рынке в Петербурге возбудили уголовное дело - РИА Новости, 10.12.2025
После пожара на рынке в Петербурге возбудили уголовное дело
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено по факту пожара на рынке в Невском районе в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T21:37:00+03:00
2025-12-10T21:37:00+03:00
санкт-петербург
россия
После пожара на рынке в Петербурге возбудили уголовное дело

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияПожара в здании Правобережного рынка в Петербурге
Пожара в здании Правобережного рынка в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено по факту пожара на рынке в Невском районе в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"Днем 10 декабря 2025 года на Правобережном рынке в Невском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание, которое быстро распространилось по территории. По данному факту следственным отделом по Невскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщает пресс-служба.
В среду ГУ МЧС по городу сообщило, что здание Правобережного рынка загорелось в Невском районе Петербурга. Пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По данным ведомства, в результате пожара пострадал мужчина, он госпитализирован. Позднее стало известно, что обнаружен и погибший. Из опасной зоны эвакуированы 100 человек.
Пресс-служба прокуратуры Петербурга проинформировала, что устанавливает все обстоятельства возгорания в здании рынка на улице Дыбенко. В рамках надзорных мероприятий будут установлены причины пожара, а также дана комплексная оценка исполнению требований законодательства в сфере пожарной безопасности, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда.
Пожар на рынке в Невском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Площадь пожара в здании Правобережного рынка в Петербурге увеличилась
Вчера, 18:24
 
