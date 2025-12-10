После пожара на рынке в Петербурге возбудили уголовное дело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости . Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено по факту пожара на рынке в Невском районе в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

Пресс-служба прокуратуры Петербурга проинформировала, что устанавливает все обстоятельства возгорания в здании рынка на улице Дыбенко. В рамках надзорных мероприятий будут установлены причины пожара, а также дана комплексная оценка исполнению требований законодательства в сфере пожарной безопасности, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда.