После пожара на рынке в Петербурге возбудили уголовное дело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено по факту пожара на рынке в Невском районе в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"Днем 10 декабря 2025 года на Правобережном рынке в Невском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание, которое быстро распространилось по территории. По данному факту следственным отделом по Невскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщает пресс-служба.
В среду ГУ МЧС по городу сообщило, что здание Правобережного рынка загорелось в Невском районе Петербурга. Пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По данным ведомства, в результате пожара пострадал мужчина, он госпитализирован. Позднее стало известно, что обнаружен и погибший. Из опасной зоны эвакуированы 100 человек.
Пресс-служба прокуратуры Петербурга проинформировала, что устанавливает все обстоятельства возгорания в здании рынка на улице Дыбенко. В рамках надзорных мероприятий будут установлены причины пожара, а также дана комплексная оценка исполнению требований законодательства в сфере пожарной безопасности, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда.